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Білорусь готує нову "атаку" на Польщу: що затіяли силовики

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
15 листопада, 11:15
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Білоруські силовики агітують мігрантів до знесення огорожі на кордоні
Ситуація на кордоні загострюється. Фото: колаж "Сьогодні"
Ситуація на кордоні загострюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники білоруських служб збирають мігрантів та готують до ще одного "прориву" кордону з Польщею. Зокрема, їх агітують "руйнувати паркан та йти далі".

Про це повідомив один із мігрантів, передає pap.pl.

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"Білоруська влада вночі переконувала молодих людей з-поміж мігрантів, які залишилися в таборі спиляти паркан і йти далі", – йдеться у повідомленні.

Співрозмовник польської радіостанції стверджує, що деяких чоловіків проводять углиб лісу, а "головний перехід" призначено на сьогодні, 15 листопада.

Водночас, ЗМІ, посилаючись на заяви мігрантів, стверджують, що вони "не бажають руйнувати паркан і силою перетинати кордон".

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Вказано, що ситуація у таборі мігрантів щодня загострюється.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.

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