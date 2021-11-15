Беларусь готовит новую "атаку" на Польшу: что затеяли силовики

Белорусские силовики агитируют мигрантов к сносу ограждения на границе

Ситуация на границе накаляется. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотрудники белорусских служб собирают мигрантов и готовят к еще одному "прорыву" границы с Польшей. В частности, их агитируют "разрушать забор и идти дальше".

Об этом сообщил один из мигрантов, передает pap.pl.

Реклама

"Белорусская власть ночью убеждала молодых людей из числа мигрантов, которые остались в лагере спилить забор и идти дальше", – говорится в сообщении.

Собеседник польской радиостанции утверждает, что некоторых мужчин проводят вглубь леса, а "главный переход" назначен на сегодня, 15 ноября.

Вместе с тем, СМИ, ссылаясь на заявления мигрантов утверждают, что они "не желают разрушать забор и силой пересекать границу".

Реклама

Указано, что ситуация в лагере мигрантов ежедневно обостряется.

Ситуация на белорусско-польской границе

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.