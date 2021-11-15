Беларусь готовит новую "атаку" на Польшу: что затеяли силовики

Сотрудники белорусских служб собирают мигрантов и готовят к еще одному "прорыву" границы с Польшей. В частности, их агитируют "разрушать забор и идти дальше".
Об этом сообщил один из мигрантов, передает pap.pl.
"Белорусская власть ночью убеждала молодых людей из числа мигрантов, которые остались в лагере спилить забор и идти дальше", – говорится в сообщении.
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Собеседник польской радиостанции утверждает, что некоторых мужчин проводят вглубь леса, а "главный переход" назначен на сегодня, 15 ноября.
Вместе с тем, СМИ, ссылаясь на заявления мигрантов утверждают, что они "не желают разрушать забор и силой пересекать границу".
Указано, что ситуация в лагере мигрантов ежедневно обостряется.
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
- Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
- У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
- 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.
Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.