Мигранты – это метод Путина: для РФ и Беларуси придумали новое наказание

Именно президент РФ Путин "изобрел метод давления" мигрантами для Лукашенко, считает вице-премьер Польши

На Россию и Беларусь хотят усилить давление. Фото: коллаж "Сегодня"

Вице-премьер Польши Петр Глинский предложил рассмотреть исключение России и Беларуси из международных организаций. По его словам, необходимо усилить давление на эти страны из-за попыток режима беларуского диктатора Александра Лукашенко спровоцировать миграционный кризис в Европе.

Об этом он заявил в интервью Polska Times.

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"Международное давление на эти два режима – беларуский и российский – должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований", – сказал Глинский.

По словам вице-преьмера Польши, российский и беларуский режимы действуют бесчеловечно и не принимают во внимание ничего, кроме реального экономического или политического давления.

Глинский также назвал Россию "агрессивной империей", которая используют внешнюю агрессию для легитимации власти. Он считает, что именно президент России Владимир Путин "изобрел метод давления" мигрантами для Лукашенко.

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Ситуация на белорусско-польской границе

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.