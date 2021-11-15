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Мигранты – это метод Путина: для РФ и Беларуси придумали новое наказание

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
15 ноября, 15:32
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Именно президент РФ Путин "изобрел метод давления" мигрантами для Лукашенко, считает вице-премьер Польши
На Россию и Беларусь хотят усилить давление. Фото: коллаж "Сегодня"
На Россию и Беларусь хотят усилить давление. Фото: коллаж "Сегодня"

Вице-премьер Польши Петр Глинский предложил рассмотреть исключение России и Беларуси из международных организаций. По его словам, необходимо усилить давление на эти страны из-за попыток режима беларуского диктатора Александра Лукашенко спровоцировать миграционный кризис в Европе.

Об этом он заявил в интервью Polska Times.

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"Международное давление на эти два режима – беларуский и российский – должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований", – сказал Глинский.

По словам вице-преьмера Польши, российский и беларуский режимы действуют бесчеловечно и не принимают во внимание ничего, кроме реального экономического или политического давления.

Глинский также назвал Россию "агрессивной империей", которая используют внешнюю агрессию для легитимации власти. Он считает, что именно президент России Владимир Путин "изобрел метод давления" мигрантами для Лукашенко.

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Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
  • У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
  • 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.

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