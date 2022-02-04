Знал ли Зеленский и Ермак о ДТП с Трухиным: в ОП дали ответ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку никто не докладывал о ДТП с участием нардепа Александра Трухина. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос "Украинской правды".
В ОП отметили, что главе государства не докладывают о ДТП, которые, к счастью обошлись без жертв.
Также отмечается, что ни Зеленский, ни Ермак не общались с Трухиным по поводу данного инцидента. И тот не приходил в приемную в Офис президента после 23 августа. Кроме того, президент и глава ОП не видели запись с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика.
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Ситуация с видео
- 1 февраля СМИ обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- После этого, Трухина исключили из партии "Слуга народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение партии.
- Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу же передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии являлся нардеп.
- В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.
- Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что о "пленках" с нардепом Трухиным знали силовики и руководство страны, но их, скорее всего не найдут. Также он отметил, что скорее всего видео уже давно уничтожено.
- Из-за данной ситуации Дмитрий Разумков и Давид Арахамия инициировали проведение внеочередной сессии парламента, но поддержки среди депутатов не нашлось.