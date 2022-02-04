Знал ли Зеленский и Ермак о ДТП с Трухиным: в ОП дали ответ

В ОП рассказали, видел ли президент видео о ДТП с Трухиным

В ОП уверяют, что президент и глава ОП ничего не знали о ДТП с участием нардепа / Фото: Коллаж: Сегодня

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку никто не докладывал о ДТП с участием нардепа Александра Трухина. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос "Украинской правды".

В ОП отметили, что главе государства не докладывают о ДТП, которые, к счастью обошлись без жертв.

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Также отмечается, что ни Зеленский, ни Ермак не общались с Трухиным по поводу данного инцидента. И тот не приходил в приемную в Офис президента после 23 августа. Кроме того, президент и глава ОП не видели запись с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика.

Ситуация с видео