Чи знав Зеленський та Єрмак про ДТП із Трухіним: в ОП дали відповідь

Президенту України Володимиру Зеленському та керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку ніхто не доповідав про ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна. Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Української правди.
В ОП зазначили, що главі держави не повідомляють про ДТП, які, на щастя, обійшлися без жертв.
Також зазначається, що ані Зеленський, ані Єрмак не спілкувалися з Трухіним щодо цього інциденту. І той не приходив до приймальні до Офісу президента після 23 серпня. Крім того, президент та голова ОП не бачили запис з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика.
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Ситуація з відео
- 1 лютого ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, де фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Після цього, Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення партії.
- Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має ніякого відношення до справи Трухіна, оскільки майже відразу передало його до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.
- У ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.
- Ексглава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що про "плівки" з нардепом Трухіним знали силовики та керівництво країни, але їх, швидше за все, не знайдуть. Також він зазначив, що найімовірніше відео вже давно знищено.
- Через дану ситуацію Дмитро Разумков та Давид Арахамія ініціювали проведення позачерговій сесії парламенту, але підтримки серед депутатів не знайшлося.