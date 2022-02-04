Чи знав Зеленський та Єрмак про ДТП із Трухіним: в ОП дали відповідь

В ОП розповіли, чи бачив президент відео про ДТП із Трухіним

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президенту України Володимиру Зеленському та керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку ніхто не доповідав про ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна. Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Української правди.

В ОП зазначили, що главі держави не повідомляють про ДТП, які, на щастя, обійшлися без жертв.

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Також зазначається, що ані Зеленський, ані Єрмак не спілкувалися з Трухіним щодо цього інциденту. І той не приходив до приймальні до Офісу президента після 23 серпня. Крім того, президент та голова ОП не бачили запис з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика.

Ситуація з відео