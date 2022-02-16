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Зеленскому показали новое оружие для уничтожения оккупантов (фото)

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 февраля, 15:23
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Президент понаблюдал за учениями военных Заметіль-2022
Зеленскому показали новейшее оружие ВСУ
Зеленскому показали новейшее оружие ВСУ / Фото: Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Заметіль-2022" во время рабочей поездки в Ровенскую область. Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский смотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и т.д.

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Зеленский осмотрел оружие от западных партнеров
Зеленский осмотрел оружие от западных партнеров / Фото: Официальный сайт президента Украины

Силы безопасности и обороны на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе. Подразделения производили огневое поражение техники и личного состава врага при его выдвижении, развертывании и наступательных действиях.

В учебном бою военные подразделения активно применяли боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, такие как Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П Корсар" и предоставленные партнерами Украины NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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Президент увидел, чем ВСУ будут защищать Украину
Президент увидел, чем ВСУ будут защищать Украину / Фото: Официальный сайт президента Украины

Также Зеленский ознакомился с работой оперативного состава на командном пункте механизированной бригады, где отметил высокий уровень подготовки военнослужащих при управлении подразделениями бригады, силами и средствами подразделений других составляющих сил безопасности и обороны при выполнении задач в определенной зоне.

Зеленскому показали вооружение, полученное от Запада
Зеленскому показали вооружение, полученное от Запада / Фото: Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня

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Оружие от партнеров

Ранее в зоне ООС украинские военные начали пробовать пользоваться недавно переданными американскими гранатометами и шведскими NLAW.

Запад предоставляет Украине помощь для защиты от возможного вторжения России. В частности, в Украину прибыло уже несколько самолетов с американской помощью для быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины.

Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

13 февраля Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.

9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.

2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине передадут самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. В случае ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.

Угроза нападения

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