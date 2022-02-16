Почему ночью не было вторжения в Украину: ответ The Sun

Нападение на Украину должно было начаться с массированного ракетного удара

/ Фото: Коллаж: Сегодня

15 февраля британское издание The Sun со ссылкой на разведку США сообщило, что Российская Федерация намерена вторгнуться в Украину 16 февраля в 02:00 по киевскому времени.

Как отмечало издание, нападение должно было начаться с массированного ракетного удара с участием 200 000 военнослужащих. Издание также подготовило карту возможного нападения.

Реклама

/ Фото: The Sun

Изменение в материале

Однако позже таблоид отредактировал свой материал, отметив, что ночь, когда ожидалось вторжение РФ, прошла без происшествий, поскольку "Путин продолжал заставлять Запад гадать".

"Холодное ясное небо над Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов. Но напряженность оставалась высокой до рассвета в тот день, когда американские официальные лица заявили, что силы вторжения Путина будут обрушены на Украину", – отметило издание.

Реклама

Угроза со стороны России

Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что вторжение может начаться уже 16 февраля.

Три первых президента Украины призвали страны – подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) немедленно предоставить Киеву эти самые гарантии.

Реклама

Напомним, группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

Читайте также: