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Украина получила смертоносное оружие Stinger (фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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13 февраля, 17:37
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Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов
Литва передала Украине оружие
Литва передала Украине оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину прибыла военная помощь из Литвы. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

"ПЗРК Stinger и другая военная амуниция прибыли в Киев. Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесны и длятся много веков. Современная история создается таким же совместным и семейным образом. Ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!", – написал он.

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По словам Резникова, дипломатия сегодня является одним из ключевых ключей к отношениям между странами и благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку партнеров.

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Что такое Stinger

Стингер – это переносной зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для поражения самолетов, вертолетов, БПЛА. Также он обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Их производят в США.

Кто помогает Украине оружием

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