Украина получила смертоносное оружие Stinger (фото)

В Украину прибыла военная помощь из Литвы. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.
"ПЗРК Stinger и другая военная амуниция прибыли в Киев. Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесны и длятся много веков. Современная история создается таким же совместным и семейным образом. Ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!", – написал он.
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По словам Резникова, дипломатия сегодня является одним из ключевых ключей к отношениям между странами и благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку партнеров.
Что такое Stinger
Стингер – это переносной зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для поражения самолетов, вертолетов, БПЛА. Также он обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Их производят в США.
Кто помогает Украине оружием
- 13 февраля в Киев прибыли два самолета с американской помощью для быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.
- Кроме того, в этот же день в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. В аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн вооружения.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Кроме того, по результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.