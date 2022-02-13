Україна отримала смертоносну зброю Stinger (фото)

Литва надіслала Україні партію зенітно-ракетних комплексів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну прибула військова допомога з Литви. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.

"До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція. Дякую уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні й тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного!" – написав він.

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За словами Резнікова, дипломатія сьогодні – ключ до відносин між країнами, завдяки десяткам зустрічей та телефонним переговорам Україна отримує сьогодні безпрецедентну підтримку партнерів.

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Що таке Stinger

"Стінгер" – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження літаків, вертольотів, БПЛА. Також він забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних чи надводних цілей. Виробляється у США.

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