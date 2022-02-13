Україна отримала смертоносну зброю Stinger (фото)

В Україну прибула військова допомога з Литви. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.
"До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція. Дякую уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні й тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного!" – написав він.
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За словами Резнікова, дипломатія сьогодні – ключ до відносин між країнами, завдяки десяткам зустрічей та телефонним переговорам Україна отримує сьогодні безпрецедентну підтримку партнерів.
Що таке Stinger
"Стінгер" – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження літаків, вертольотів, БПЛА. Також він забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних чи надводних цілей. Виробляється у США.
Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого до Києва прибули два літаки з американською допомогою для швидкого розгортання, щоб посилити оборону України.
- 9 лютого в аеропорт "Бориспіль" прибув літак з військовою допомогою з Великої Британії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- Цього ж дня в Київ прилетів 9-й літак з військовою допомогою із США. В аеропорт "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні передадуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. У разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- В Україні 3 лютого приземлився сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовували афганські чиновники для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- За результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею. Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.