У Київ прибули два літаки США з військовим вантажем: що привезли (фото)

Штати надіслали допомогу в межах обіцяних Україні 200 млн доларів

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Посольство США в Україні

Сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою для швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Про це повідомляє посольство США в Києві.

Ця частина нещодавно визначеної допомоги на 200 мільйонів доларів містить боєприпаси і заряди для гранатометів.

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"Ми – разом з Україною", – йдеться у повідомленні посольства.

/ Фото: Посольство США в Україні

/ Фото: Посольство США в Україні

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/ Фото: Посольство США в Україні

Допомога Україні

1 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що відомство офіційно ухвалило рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги в Україні.

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Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння Україні, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація США продовжує тісну взаємодію з Конгресом та союзними країнами, щоб збільшити допомогу Україні.

В аеропорт "Бориспіль" продовжують прибувати літаки з військовою допомогою з Великої Британії та США. Штати обіцяли надати Україні військову допомогу на 200 млн доларів.

Загроза вторгнення Росії