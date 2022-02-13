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В Киев прибыли два самолета США с военным грузом: что привезли (фото)

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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13 февраля, 15:51
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Штаты прислали помощь в рамках обещанных Украине 200 млн долларов
Очередная партия военной помощи прибыла в Украину
Очередная партия военной помощи прибыла в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня, Посольство США в Украине

Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью для быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Об этом сообщает посольство США в Киеве

Эта часть недавно принятой помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов.

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"Мы – вместе с Украиной", — говорится в сообщении посольства.

/ Фото: Посольство США в Украине

/ Фото: Посольство США в Украине

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/ Фото: Посольство США в Украине

Помощь Украине

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ведомство официально утвердило решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

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Украина и Германия нашли потенциальное решение о поставках вооружения Украине, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США продолжает тесное взаимодействие с Конгрессом и союзными странами, чтобы увеличить помощь Украине.

В аэропорт "Борисполь" продолжают прибывать самолеты с военной помощью из Великобритании и США. Штаты обещали оказать Украине военную помощь на 200 млн долларов.

Угроза вторжения России

  • Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. Также РФ стянула войска в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость-2022".
  • 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и этим оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
  • Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.
  • Россия начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

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