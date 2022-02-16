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Зеленському показали нову зброю для знищення окупантів (фото)

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 лютого, 15:23
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Президент поспостерігав за навчаннями військових Заметіль-2022
Зеленському показали новітню зброю ЗСУ
Зеленському показали новітню зброю ЗСУ / Фото: Офіційний сайт президента України, Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки та оборони у рамках командно-штабних навчань "Заметіль-2022" під час робочої поїздки до Рівненської області. Про це повідомляє сайт президента.

Зеленський дивився зразки озброєнь, переданих Україні іноземними партнерами, зокрема протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger тощо.

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/ Фото: Офіційний сайт президента України

Сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали ведення бойових дій у прикордонній смузі. Підрозділи робили вогневу поразку техніки та особового складу ворога при його висуванні, розгортанні та наступальних діях.

У навчальному бою військові підрозділи активно застосовували бойову авіацію, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, такі як Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва "Стугна-П Корсар" NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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/ Фото: Офіційний сайт президента України

Також Зеленський ознайомився з роботою оперативного складу на командному пункті механізованої бригади, де наголосив на високому рівні підготовки військовослужбовців при управлінні підрозділами бригади, силами та засобами підрозділів інших складових сил безпеки та оборони при виконанні завдань у певній зоні.

/ Фото: Офіційний сайт президента України, Колаж: Сьогодні

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Зброя від партнерів

Раніше у зоні ООС українські військові почали пробувати користуватися нещодавно переданими американськими гранатометами та шведськими NLAW.

Захід надає Україні допомогу для захисту від можливого вторгнення Росії. Зокрема, до України вже прибуло кілька літаків з американською допомогою для швидкого розгортання, щоб посилити оборону України.

Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.

9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великої Британії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.

2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні передадуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. У разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.

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