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Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции – что ответили в Кремле

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 февраля, 12:37
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Президент Украины согласился на предложение Эрдогана, в Москве еще юлят
Встреча Зеленского и Путина может пройти в Турции
Встреча Зеленского и Путина может пройти в Турции / Фото: Коллаж: Сегодня

В Турции может состоятся встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с украинским лидером об организации встречи. Об этом сообщает турецкое издание CNN Turk.

По словам Эрдогана, Анкара уже получила положительный отклик на приглашение Путина после его визита в Китай. Теперь устанавливается дата.

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"Запад до сих пор ничего не сделал для решения для снятия напряженности между РФ и Украиной. Я придаю большое значение встрече с Владимиром Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с президентом Украины я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в плане решения этого вопроса", – сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией.

Что ответили у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не отвергает никакие переговорные форматы, в том числе встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.

"Очень трудно говорить о встречах на высшем уровне. Они должны быть подготовлены. Пока с подготовкой мы хромаем", – сказал он.

Также он отметил, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи.

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