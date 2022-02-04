Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции – что ответили в Кремле

В Турции может состоятся встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с украинским лидером об организации встречи. Об этом сообщает турецкое издание CNN Turk.
По словам Эрдогана, Анкара уже получила положительный отклик на приглашение Путина после его визита в Китай. Теперь устанавливается дата.
"Запад до сих пор ничего не сделал для решения для снятия напряженности между РФ и Украиной. Я придаю большое значение встрече с Владимиром Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с президентом Украины я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в плане решения этого вопроса", – сказал он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией.
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Что ответили у Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не отвергает никакие переговорные форматы, в том числе встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.
"Очень трудно говорить о встречах на высшем уровне. Они должны быть подготовлены. Пока с подготовкой мы хромаем", – сказал он.
Также он отметил, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи.
Решение вопроса по Донбассу
- 26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.
- Президент Турции Эрдоган считает, что вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. По его словам, Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.
- Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина, причем с глазу на глаз. У Путина ответили на предложение.
- Кроме того, Турция предложила решить вопрос Донбасса в Стамбуле.