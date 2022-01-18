Нападет ли РФ на Украину – Эрдоган дал неприятный для Путина ответ

Путину не понравится новое заявление турецкого лидера

Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. Об этом изданию Anadolu Agency рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России в Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны", – сказал он.

Эрдоган заявил, что война как явление должна быть стерта из политической практики. По его словам, Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.

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Также он отметил, что вскоре обсудит ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и призвал к прекращению конфликта на Донбассе.

"Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Потому что эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня", – сказал он.

Турция готова помочь

Анкара серьезно обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации.

26 ноября 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником в урегулировании напряженности между Украиной и Россией. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.

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В Кремле были недовольны высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании аннексии Крыма.

Сайт "Сегодня" выяснил, зачем Анкаре вмешиваться в конфликт, почему Москва против и чего ждать Киеву.

Угроза вторжения