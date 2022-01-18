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Чи нападе РФ на Україну – Ердоган дав неприємну для Путіна відповідь

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18 січня, 14:23
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Путіну не сподобається нова заява турецького лідера
Ердоган хоче обговорити з Путіним ситуацію навколо України
Ердоган хоче обговорити з Путіним ситуацію навколо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Вторгнення російських військ на територію України є малоймовірним. Про це виданню Anadolu Agency розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Я не вважаю реалістичною перспективу вторгнення Росії в Україну, тому що Україна не звичайна країна, це сильна країна. Для прийняття такого кроку в Москві маємо проаналізувати ситуацію у світі та всередині країни", – сказав він.

Ердоган заявив, що війна як явище має бути стерта із політичної практики. За його словами, Росія та Україна не наважаться на силове протистояння одна з одною.

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Також він зазначив, що незабаром обговорить ситуацію в Україні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і закликав до припинення конфлікту на Донбасі.

"Я поговорю з Ільхамом Алієвим. Тому що ці регіони вже не можуть нести навантаження нової війни. Настав час для повного виключення сценарію війни з політичного порядку денного", – сказав він.

Туреччина готова допомогти

Анкара серйозно стурбована напруженістю між Росією та Україною та готова зіграти роль у деескалації ситуації.

26 листопада 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував виступити посередником у врегулюванні напруженості між Україною та Росією. У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що у президента України Володимира Зеленського вітають бажання президента Туреччини.

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У Кремлі були незадоволені висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про невизнання анексії Криму.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, навіщо Анкарі втручатися у конфлікт, чому Москва проти і чого чекати Києву.

Загроза вторгнення

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