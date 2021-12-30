Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Власть События

Турция рвется к нам в посредники – как может помочь с Россией

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 декабря, 23:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Анкаре говорят, что можно воспользоваться их хорошими отношениями с Москвой и Киевом
В Анкаре считают, что могут помочь в разговоре с Кремлем / Коллаж "Сегодня"
В Анкаре считают, что могут помочь в разговоре с Кремлем / Коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара серьезно обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Реклама

Предложение

"Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта на Донбассе на восточной Украине. В этом плане наш президент заявил Зеленскому и Путину, что Турция и он сам готовы сыграть роль в этом процессе, внести свой вклад", – сообщил Калын.

В Анкаре считают, что снижение напряженности в регионе в интересах каждого.

"Другими словами, если есть роль, которую Турция может сыграть в реализации политики так называемой разумной дипломатии и результативного дипломатического процесса в этот период, то конечно, наш президент с радостью выполнит ее", – подчеркнул пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реклама

По его словам, именно Турция может помочь в урегулировании ситуации, учитывая, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами.

Обстановка

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3678

Евро (€)

30.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

30 229

заболело за неделю в Украине

-28%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять