Турция рвется к нам в посредники – как может помочь с Россией

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара серьезно обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Предложение
"Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта на Донбассе на восточной Украине. В этом плане наш президент заявил Зеленскому и Путину, что Турция и он сам готовы сыграть роль в этом процессе, внести свой вклад", – сообщил Калын.
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В Анкаре считают, что снижение напряженности в регионе в интересах каждого.
"Другими словами, если есть роль, которую Турция может сыграть в реализации политики так называемой разумной дипломатии и результативного дипломатического процесса в этот период, то конечно, наш президент с радостью выполнит ее", – подчеркнул пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана.
По его словам, именно Турция может помочь в урегулировании ситуации, учитывая, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами.
Обстановка
- Угроза военного вторжения России в Украину миновала, а значит, украинцы могут спокойно отмечать зимние праздники. Об этом заявил 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета.
- При этом всего лишь 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что сосредоточенные на границе с Украиной российские войска ни для кого не представляют угрозу и якобы должны гарантировать безопасность России.
- Тогда же глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что они не намерены игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на обширные отношения с РФ. По его словам, напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня.
- Еще 26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины.