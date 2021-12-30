Турция рвется к нам в посредники – как может помочь с Россией

В Анкаре говорят, что можно воспользоваться их хорошими отношениями с Москвой и Киевом

В Анкаре считают, что могут помочь в разговоре с Кремлем / Коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара серьезно обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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"Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта на Донбассе на восточной Украине. В этом плане наш президент заявил Зеленскому и Путину, что Турция и он сам готовы сыграть роль в этом процессе, внести свой вклад", – сообщил Калын.

В Анкаре считают, что снижение напряженности в регионе в интересах каждого.

"Другими словами, если есть роль, которую Турция может сыграть в реализации политики так называемой разумной дипломатии и результативного дипломатического процесса в этот период, то конечно, наш президент с радостью выполнит ее", – подчеркнул пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана.

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По его словам, именно Турция может помочь в урегулировании ситуации, учитывая, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами.

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