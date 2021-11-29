Кулеба: План нападения на Украину у Путина на столе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления о возможном новом вторжении России на наши территории. По его словам, чтобы понять логику происходящего, недостаточно учитывать только ситуацию на границе, а нужно смотреть на картину в более широком контексте.
Об этом Кулеба заявил в интервью латышскому порталу Delfi, которое обнародовано на сайте МИД Украины.
"Во-первых, мы видим мощное российское военное присутствие вдоль украинской границы. Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и много военной техники, не предназначенной для обороны. К примеру, среди техники мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи", – сказал он.
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Второй элемент – подход, который Россия демонстрирует в дипломатической сфере, в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы (ТКГ), заявил глава МИД.
"ТКГ заблокирована, Нормандский формат пока нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу", – сказал Кулеба.
По словам главы МИД, третьим фактором является то, как Россия относится к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ). У наблюдателей нет свободного доступа ко всей неподконтрольной Киеву территории, их работе препятствуют, об этом свидетельствуют отчеты ОБСЕ.
"Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия могла работать по всей территории Донбасса", – подчеркнул министр.
Четвертый элемент – ситуация в Беларуси, отметил Кулеба.
"Мы видим, как Беларусь становится источником нестабильности и угрозы соседям. Для нас это значит значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью. Это отвлекает наши силы и внимание", – добавил он.
Следующим элементом, по словам Кулебы, является газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода "Северный поток-2".
"Все эти компоненты следует рассматривать комплексно. Когда все собрать вместе, ситуация выглядит очень пасмурно. Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе"", – сказал глава МИД.
Кулеба добавил, что сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы обеспокоить Россию от выбора в пользу вторжения. По его мнению, этого не добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания.
Угроза вторжения РФ
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, а Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал Путину совет относительно возможной новой агрессии против Украины. Он предупредил его о больших последствиях в случае нападения.