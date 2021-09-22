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Эрдоган летит к Путину, не признавая Россию в Крыму. А что, так можно было?

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 сентября, 17:20
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Президент Турции отправляется в Россию выбивать контракт на газ. Помешает ли ему крымский вопрос
Позиция Эрдогана никак не мешает сотрудничеству с Россией / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Позиция Эрдогана никак не мешает сотрудничеству с Россией / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Выступая на 76-й Генассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признает Крым субъектом Российской Федерации. Днем ранее МИД Турции выпустил ноту о непризнании результатов выборов в Госдуму из-за голосования в оккупированном Крыму.

Россия ответила. Но как-то не очень грозно.

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"Мы категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в РФ. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами", – цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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Точки соприкосновения

Заявление Пескова означает, что Эрдогану можно публично не признавать Крым российским. Есть слишком много других тем для переговоров во время рабочего визита лидера Турции в Россию, который намечен на 29 сентября. И вот во время этих переговоров Эрдогану может аукнуться его заявление в Нью-Йорке.

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По данным российских СМИ, Эрдоган летит в Россию, прежде всего чтобы добиться продления контракта с "Газпромом" на новые объемы поставок газа. Старый контракт истекает в конце года. Также необходимо обсудить дальнейшее соседство войск Турции и российских вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб, где пока установилось шаткое перемирие. Кто из них первым признает правительство "Талибана" в Афганистане – тоже вопрос для взаимных уступок.

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Отголоски Османской империи

С момента оккупации Крыма позиция Анкары не поменялась – она неизменно заявляет, что это территория Украины, согласно международным нормам. Как отмечают эксперты, Турция и не может по-другому, потому что есть несколько принципиальных для нее факторов.

"Турция считает крымских татар своим народом на территории Украины. Также Крым в свое время был под властью Османской империи. Конечно, Турция не может претендовать на полуостров, исходя из международного права. Однако этот факт есть, и даже исторически Турция не может позволить себе признать оккупацию Крыма Россией", – рассказал "Сегодня" Сафван Джулак, эксперт по Ближнему Востоку, журналист Al-Jazeera в Украине.

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Если убрать принципиальный исторический момент, то между Турцией и Россией более обширные отношения, чем между Турцией и Украиной. Исходя из этого, считает эксперт, Крым может быть скандальным вопросом между этими двумя странами, но не будет причиной прекращения отношений между ними.

"Они знают позиции друг друга и отодвигают этот вопрос в сторону так, чтобы он не мешал их отношениям. Если взять сирийский вопрос, он практически такой же, как и крымский. Турция не хотела, чтобы Россия туда входила. Тем не менее РФ там. Поэтому они сотрудничают, но знают, что у них есть точки напряженности в Крыму и в Сирии", – продолжает эксперт.

Вопрос НАТО

Однако у Турции есть вопрос, который она может использовать как козырь в переговорах с Россией – ее позиции в Черноморском регионе как члена НАТО.

"Турция многократно в течение последних месяцев говорила о сотрудничестве с Украиной в Черном море. Насколько это сотрудничество будет развиваться и какую роль будет играть в нем НАТО – это уже вопрос, который может обострить отношения между Москвой и Анкарой", – считает Сафван Джулак.

Еще недавно Роспотребнадзор уничтожал продукты из Турции, на которые были введены санкции
Еще недавно Роспотребнадзор уничтожал продукты из Турции, на которые были введены санкции

Экономические войны

В свое время Россия использовала разные элементы давления на экономику Турции, чтобы добиться своих целей.

  • В 2015 году почти на год Россия блокировала авиасообщение с Турцией, что стало реакцией на сбитый российский Су-24, случайно залетевший из Сирии.
  • Тогда вообще был введен целый комплекс санкционных мер против Турции: ограничено право турецких перевозчиков на автомобильные перевозки, отменен безвизовый режим, введен запрет найма турецких рабочих, запрещен ввоз ряда продовольственных товаров.
  • В 2021 году, с апреля по июль, российские самолеты не возили в Турцию туристов якобы из-за сложной ситуации с коронавирусом.
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