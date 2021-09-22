Эрдоган летит к Путину, не признавая Россию в Крыму. А что, так можно было?

Президент Турции отправляется в Россию выбивать контракт на газ. Помешает ли ему крымский вопрос

Позиция Эрдогана никак не мешает сотрудничеству с Россией / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Выступая на 76-й Генассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признает Крым субъектом Российской Федерации. Днем ранее МИД Турции выпустил ноту о непризнании результатов выборов в Госдуму из-за голосования в оккупированном Крыму.

Россия ответила. Но как-то не очень грозно.

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"Мы категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в РФ. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами", – цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Точки соприкосновения

Заявление Пескова означает, что Эрдогану можно публично не признавать Крым российским. Есть слишком много других тем для переговоров во время рабочего визита лидера Турции в Россию, который намечен на 29 сентября. И вот во время этих переговоров Эрдогану может аукнуться его заявление в Нью-Йорке.

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По данным российских СМИ, Эрдоган летит в Россию, прежде всего чтобы добиться продления контракта с "Газпромом" на новые объемы поставок газа. Старый контракт истекает в конце года. Также необходимо обсудить дальнейшее соседство войск Турции и российских вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб, где пока установилось шаткое перемирие. Кто из них первым признает правительство "Талибана" в Афганистане – тоже вопрос для взаимных уступок.

Отголоски Османской империи

С момента оккупации Крыма позиция Анкары не поменялась – она неизменно заявляет, что это территория Украины, согласно международным нормам. Как отмечают эксперты, Турция и не может по-другому, потому что есть несколько принципиальных для нее факторов.

"Турция считает крымских татар своим народом на территории Украины. Также Крым в свое время был под властью Османской империи. Конечно, Турция не может претендовать на полуостров, исходя из международного права. Однако этот факт есть, и даже исторически Турция не может позволить себе признать оккупацию Крыма Россией", – рассказал "Сегодня" Сафван Джулак, эксперт по Ближнему Востоку, журналист Al-Jazeera в Украине.

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Если убрать принципиальный исторический момент, то между Турцией и Россией более обширные отношения, чем между Турцией и Украиной. Исходя из этого, считает эксперт, Крым может быть скандальным вопросом между этими двумя странами, но не будет причиной прекращения отношений между ними.

"Они знают позиции друг друга и отодвигают этот вопрос в сторону так, чтобы он не мешал их отношениям. Если взять сирийский вопрос, он практически такой же, как и крымский. Турция не хотела, чтобы Россия туда входила. Тем не менее РФ там. Поэтому они сотрудничают, но знают, что у них есть точки напряженности в Крыму и в Сирии", – продолжает эксперт.

Вопрос НАТО

Однако у Турции есть вопрос, который она может использовать как козырь в переговорах с Россией – ее позиции в Черноморском регионе как члена НАТО.

"Турция многократно в течение последних месяцев говорила о сотрудничестве с Украиной в Черном море. Насколько это сотрудничество будет развиваться и какую роль будет играть в нем НАТО – это уже вопрос, который может обострить отношения между Москвой и Анкарой", – считает Сафван Джулак.

Еще недавно Роспотребнадзор уничтожал продукты из Турции, на которые были введены санкции

Экономические войны

В свое время Россия использовала разные элементы давления на экономику Турции, чтобы добиться своих целей.