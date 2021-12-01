Пощечина Западу и "турецкий мир": зачем Эрдоган захотел стать посредником между Украиной и Россией

Турция хочет включиться в большую политическую игру

Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником в разрешении конфликта между Украиной и Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником в урегулировании напряженности между Украиной и Россией. Сайт "Сегодня" выяснил, зачем Анкаре вмешиваться в конфликт, почему Москва против и чего ждать Киеву.

Турция готова стать посредником

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Москвой и Киевом из-за увеличения количества войск РФ возле границы Украины. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

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"Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Здесь могло бы иметь место посредничество. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным", – сказал Эрдоган.

Эрдоган готов стать посредником в конфликте Украины и России. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Что говорят в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал инициативу президента Турции, отметив, что Украина будет приветствовать любые усилия, которые помогут положить конец войне и вернуть территории Украины, находящиеся в данный момент под контролем РФ.

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"Украина остается приверженной работе Нормандского формата, однако мы никогда не отказывались от любых предложений или инициатив „хороших офицеров", предложенных другими партнерами и друзьями. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия", – сказал Кулеба.

Глава МИД также подчеркнул, что не должно быть никаких соглашений относительно Украины, принятых без Украины.

"Это "красная линия". Все остальное приветствуется", – подчернул министр.

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Дмитрий Кулеба: "Мы готовы работать с такими партнерами" / Фото: Facebook

Что говорят в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решить конфликт при помощи Турции – невозможно.

"Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Стороной конфликта является, с одной стороны, Киев, а с другой стороны – представители самопровозглашенных республик", – объяснил Песков журналистам.

Дмитрий Песков: "Россия не является стороной конфликта". Фото: RT

В Госдуме РФ также отметили, что Москва откажется от инициативы Анкары.

"Если у него (Эрдогана – ред.) есть какие-то предложения, учитывая его неформальные отношения с Путиным и Зеленским, наверное, он что-то может. В данной ситуации ясно, что российская сторона и Путин в том числе скажет: "слушай, конечно хорошо, что ты подключился, если ты решишь проблемы, которые не решили французский президент и немецкая канцлер, то пожалуйста, на здоровье". Если же это будет уловка, которая позволит Украине уходить и начать разговор о Крыме, тогда тут вообще не стоит не то, что связываться, а вообще разговаривать", – заявил председатель думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.

Политик также отметил, что у России и Турции есть разногласия из-за принадлежности Крыма и Москва считает позицию Турции неприемлемой.

"Известна позиция Турции на этот счет и нам нечего делать с такими посредниками на этих переговорах. Переговоры могут вестись вокруг Донбасса, если он готов повлиять на позицию Украины, но не более того. Что касается Крыма, то Россия ни с кем разговаривать не собирается и не будет", – заключил Калашников.

Леонид Калашников: "Что касается Крыма, то Россия ни с кем разговаривать не собирается и не будет". Фото: armtimes.com

Обострение отношений Турции и России

Напомним, Турция официально отказалась признавать референдум в Крыму и вхождение полуострова в состав РФ.

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", – заявил Эрдоган в сентябре на Генассамблее ООН.

Также в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. В свою очередь Дмитрий Песков заявлял, что Россия не приемлет позицию Турцию и надеется на ее изменение.

Кроме того, отношения России и Турции обострились после того, как Анкара продала Киеву ударные беспилотники Bayraktar.

26 октября ВСУ впервые применили "Байрактар" на Донбассе, чем вызвали панику в России. Дмитрий Песков тогда заявил, что поставки оружия украинской стороне приводят к дестабилизации обстановки в зоне конфликта, а в МИД РФ подчеркнули, что продажей подобного вооружения Киеву турецкая сторона подпитывает милитаристские настроения Украины.

В Анкаре опровергли обвинения.

"Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает. Эта сделка не против России", – заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, добавив, что Анкара может продать беспилотники и Москве.

Мевлют Чавушоглу: "Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает" / Фото: AFP

Зачем Турции посредничество в конфликте Украины с РФ

Политолог Вадим Карасев считает, что Турция хочет включиться в большую политическую игру.

"Эрдогану необходимо закрепиться в регионе Черного и Каспийского морей. Это усилит политический авторитет Турции", – говорит "Сегодня" Карасев.

С ним соглашается политолог Владимир Воля.

"Демонстрация влиятельности. Анкара принимала участие в разрешении конфликтов в Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе. Дипломатическое присутствие Турции заметно в Африке и Азии. Украина важна для Эрдогана в его стремлении создать "большой турецкий мир", – говорит нам Воля.

Политолог Игорь Петренко добавляет, что для Турции важно решить вопрос освобождения татар, арестованных российскими правоохранителями в Крыму.

"Для Эрдогана этот вопрос важен для будущих выборов. По разным данным, в Турции проживают от 400 тысяч до 1 миллиона уроженцев Крыма, которые будут голосовать за следующего президента", – говорит Петренко.

В то же время политолог не исключает, что за инициативой Турции могут стоять Великобритания и США.

"Эти страны понимают, что не могут быть модераторами в споре между Украиной и Россией, поэтому могут подталкивать Турцию к созданию нового формата переговоров. Учитывая крепкие партнерские отношения Турции и Украины с Великобританией, я вполне допускаю такой сценарий", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "Великобритания и США могут подталкивать Турцию к созданию нового формата переговоров" / Фото: Facebook

Почему Россия против

Политолог Карасев отмечает, что участие Турции в переговорном процессе могло бы оказаться выгодным для России.

"Если бы Турция смогла разрешить конфликт, чего не смогли добиться Франция и Германия, это стало бы своеобразной пощечиной Западу и дало бы повод России унизить эти страны в глазах мирового сообщества", – говорит эксперт.

Однако, по его мнению, Москва все же не допустит участия Эрдогана, ведь в таком случае, она подтвердит, что является стороной конфликта, а не его посредником, как позиционирует Кремль.

"Привлечь Турцию посредником между Украиной и РФ – значит публично перечеркнуть все свои доводы", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Это стало бы своеобразной пощечиной Западу" / Фото: Facebook

Что может дать Украине посредничество Турции

Игорь Петренко считает, что Эрдоган демонстрирует поддержку позиции Украины.

"Своим заявлением о посредничестве между Украиной и РФ Эрдоган подчеркнул, что считает Россию участником конфликта", – объясняет Петренко.

По его мнению, Турция, включившись в переговорный процесс, все же больше внимания уделяла бы освобождению из тюрем крымских татар, чем конфликту на Донбассе.

С ним соглашается и Владимир Воля.

"Реального посредничества можно ожидать лишь в теме освобождения небольшого количества крымчан. Вряд ли Эрдоган сможет повлиять на возврат Украине Крыма. Турция признает аннексию полуострова, но не вводит санкции против России. Вероятно, заявление Эрдогана останется просто словами", – подытожил Воля.

Владимир Воля: "Заявление Эрдогана останется просто словами" / Фото: Facebook

Напомним, в сентября в Сочи состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме. О чем говорили политики – читайте здесь.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Кремле недовольны высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании аннексии Крыма.