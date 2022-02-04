Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині – що відповіли у Кремлі

У Туреччині може відбутися зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив про досягнення домовленості з українським лідером щодо організації зустрічі. Про це повідомляє турецьке видання CNN Turk .
За словами Ердогана, Анкара вже отримала позитивний відгук на запрошення Путіна після візиту до Китаю. Наразі встановлюється дата.
"Захід досі нічого не зробив для вирішення зняття напруги між РФ та Україною. Я надаю великого значення зустрічі з Володимиром Путіним з цього питання, бо на зустрічі з президентом України я побачив, що ми вже маємо домовленість з цих питань. Нині у Європі є серйозна проблема щодо вирішення цього питання", – сказав він.
Напередодні президент України Володимир Зеленський на зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом заявляв, що для нього " немає значення місце" переговорів із Росією.
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Що відповіли у Путіна
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не відкидає жодних переговорних форматів, зокрема й зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині, однак жодних домовленостей щодо цього немає.
"Дуже важко говорити про зустрічі на найвищому рівні. Вони мають бути підготовлені. Поки що з підготовкою ми кульгаємо", – сказав він.
Також він зазначив, що Володимир Путін готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Але для цього йому потрібне розуміння, що буде в результаті зустрічі.
Вирішення питання щодо Донбасу
- 26 листопада Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України. У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що у Володимира Зеленського вітають бажання президента Туреччини.
- Президент Туреччини Ердоган вважає, що вторгнення російських військ на територію України є малоймовірним. За його словами, Росія та Україна не наважаться на силове протистояння один з одним.
- Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна, причому віч-на-віч. У Путіна відповіли на пропозицію.
- Крім того, Туреччина запропонувала вирішити питання Донбасу у Стамбулі.