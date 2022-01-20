У Путина ответили на предложение о переговорах с Зеленским "с глазу на глаз"

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал идею турецкого лидера Эрдогана

Россия не восприняла предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана насчет проведения переговоров в Стамбуле между лидерами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"По ней (встрече президентов – ред.) ничего нет, есть только накачка Киева оружием и невыполнение им соглашений", – цитирует слова Пескова телеграм-канал Klymenko Time.

Дмитрий Песков: "Санкции можно приравнять к инициативе по разрыву отношений" / Фото: РИА Новости

Эрдоган готов стать посредником между Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 января предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, причем с глазу на глаз.

"Атмосфера войны – это психологическое состояние расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу", – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что намерен далее поддерживать контакты с Путиным для обеспечения мира и стабильности в регионе.

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Эрдоган приедет с визитом в Украину 3 февраля. Ранее он говорил о том, чтобы принять у себя Путина и Зеленского и провести переговоры, но о встрече "с глазу на глаз" не упоминалось.

26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины.

В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.

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Президент Турции считает, что вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. По его словам, РФ и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.