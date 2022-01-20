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Зеленский сказал, что ждет от переговоров с Россией

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 января, 13:36
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Президент заявил об уникальной роли Украины в Европе
Зеленский рассчитывает на деэскалацию ситуации на границе с Украиной
Зеленский рассчитывает на деэскалацию ситуации на границе с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Результатом переговоров с РФ станет получение гарантий мира на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-обсуждения "Реформы для инвестиций в Украину", сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский отметил уникальную роль Украины для Европы и ее будущего, и высказал мнение, что события, которые сегодня разворачиваются вокруг нашего государства, в очередной раз об этом свидетельствуют.

"Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством РФ достижения мира на Донбассе", – отметил он.

Зеленский готов ко встрече с Путиным

  • В ходе ежегодного послания к Верховной Раде 1 декабря 2021 года Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и готов обсуждать с ним окончание войны.
  • На пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

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