Зеленский сказал, что ждет от переговоров с Россией

Президент заявил об уникальной роли Украины в Европе

Зеленский рассчитывает на деэскалацию ситуации на границе с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Результатом переговоров с РФ станет получение гарантий мира на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-обсуждения "Реформы для инвестиций в Украину", сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский отметил уникальную роль Украины для Европы и ее будущего, и высказал мнение, что события, которые сегодня разворачиваются вокруг нашего государства, в очередной раз об этом свидетельствуют.

"Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством РФ достижения мира на Донбассе", – отметил он.

Зеленский готов ко встрече с Путиным

14 января Зеленский предложил американскому лидеру провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.

В ходе ежегодного послания к Верховной Раде 1 декабря 2021 года Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и готов обсуждать с ним окончание войны.

Довольно быстро в Москве ответили на заявление президента Владимира Зеленского о прямых переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию войны на Донбассе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не считает, что об этом нужно говорить с его шефом.

На пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

Также Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным и ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.