У Зеленского ответили Кремлю на угрозу — долгожданная встреча

В ОП рассказали, когда встретятся внешнеполитические советники глав стран "Нормандской четверки"

Внешнеполитические советники глав стран "Нормандской четверки" встретятся до конца этого месяца/Коллаж: "Сегодня"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что внешнеполитические советники глав стран "Нормандской четверки" встретятся до конца января этого года.

Об этом он сообщил в среду, 19 января.

Что сказал Ермак?

"Темой обсуждения может стать назначение арбитра, который будет контролировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе", — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Переговоры по Донбассу

12 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что после долгого простоя "нормандский формат" снова заработал и есть вероятность договориться по важным вопросам относительно Донбасса.

и есть вероятность договориться по важным вопросам относительно Донбасса. 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новому саммиту "Нормандской четверки" и поприветствовал усилия Германии и Франции по практическому выполнению договоренностей лидеров, достигнутых во время парижского саммита в декабре 2019 года.

и поприветствовал усилия Германии и Франции по практическому выполнению договоренностей лидеров, достигнутых во время парижского саммита в декабре 2019 года. 7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки" . Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года.

. Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года. 15 декабря Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства", что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах о Донбассе.

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