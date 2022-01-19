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Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию – что он задумал

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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19 января, 09:16
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Турецкий лидер также намерен посетить в ближайшее время Киев
Эрдоган готов стать посредником в конфликте Украины и России. Фото: коллаж "Сегодня"
Эрдоган готов стать посредником в конфликте Украины и России. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами.

Об этом заявил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает газета Sabah.

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"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", – сказал он.

Также представитель президента Турции добавил, что Эрдоган в ближайшие несколько недель отправится в Украину для переговоров с Зеленским.

Турция хочет помирить Украину и Россию

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