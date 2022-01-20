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"Бестолковая дипломатия": Разумков высказался об идее Зеленского

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 января, 22:12
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Экс-спикер Рады не считает возможными переговоры президентов

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет провести трехсторонние переговоры с лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Комментируя соответствующую идею Зеленского в эфире телеканала "Украина 24", экс-спикер Рады заявил, что "в данном случае нетрадиционную дипломатию заменили бестолковой дипломатией".

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Разумков напомнил, что ранее Зеленский, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил о готовности идти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Они должны были понимать, готова ли на это Российская Федерация или нет. Фактически сразу после выступления президента вышел Песков (пресс-секретарь Путина – ред.) и сказал – мы не готовы идти на прямые переговоры с Зеленским. Точка. Зачем выходить и на всю страну говорить что-то, не понимая, какой фидбек ты получишь?.. Фактически мы сразу получили дипломатическую пощечину, что с нами разговаривать не будут, с президентом Зеленским разговаривать не будут", – подчеркнул политик.

Разумков: "Я думаю, этот показатель будет увеличиваться"
Разумков: "Я думаю, этот показатель будет увеличиваться" / Фото: Facebook

Оценивая "идею насчет проведения саммита на троих", экс-спикер парламента отметил:

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"Президент США перезвонил Зеленскому на второй день после того, как переговорил с Путиным. Что-то мне подсказывает, что при такой нетрадиционной дипломатии прямых переговоров в формате трех в ближайшее время не состоится".

Также Разумков оценил предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России.

"Надо понимать, готовы ли к таким переговорам россияне. Мы не слышим ответа на этот вопрос. И мы видим достаточно непонятную аморфную позицию внутри украинской власти. Президент не реагирует на это – да, нет, есть договоренность, нет договоренности, в рамках чего они будут происходить. Потому в этом, к сожалению, очень много вопросов", – сказал он.

Зеленский готов к диалогу с Путиным

1 декабря во время ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров с Путиным, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе.

Тогда же у Путина озвучили Зеленскому условие, при которых возможны такие переговоры.

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Глава ОПУ Андрей Ермак в интервью изданию "Фокус" заявил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести разговор, если будет предмет для переговоров.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", – заявил он.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу скопления российских войск на границе Украины.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену – и мы думаем, что это может сработать – провести трехстороннюю встречу с Путиным в ближайшее время. Возможно, через видеосвязь. Мы пока ждем реакции, я думаю, от российской стороны, но я могу сказать, что наши американские партнеры проявили определенный интерес к нашему предложению", – сообщил глава ОПУ Андрей Ермак.

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