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"Это ненормально": Разумков сказал, о чем умолчал Зеленский в обращении к украинцам

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 января, 21:12
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Экс-спикер Рады считает обращение президента неактуальным

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам по поводу возможной войны с Россией так и не сказал, как будет действовать государство в критической ситуации.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков.

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Комментируя обращение Зеленского к стране, Разумков заявил:

"Это видео несвоевременное. Оно не отвечает тем вызовам, которые стоят перед страной. Я уверен, что власть должна успокаивать людей, но это должно происходить в другой манере – не в манере такого "полуКВНовского формата", а в формате тех серьезных вопросов, которые стоят сегодня перед страной".

Нардеп отметил, что украинцы с 2014 года живут в непростых условиях войны и в постоянной угрозе большей эскалации конфликта.

"Но в течение нескольких месяцев мы видим достаточно серьезную информационную волну насчет ухудшения ситуации на границах, это говорят и наши партнеры. Непонятно, правда, с единой позицией, потому что у одних такой проблемы нет, у других она есть. Я сейчас говорю про украинские спецслужбы. Но ни Офис президента, ни президент, никак не реагируют. Это ненормально", – считает он.

Также Разумков подчеркнул, что на заседаниях СНБО "вопросы национальной безопасности, к которым относится и вопрос эскалации конфликта, в том числе и возможной полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации, не поднимаются".

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"Действительно, президент должен внушать собой уверенность в завтрашнем дне, давать понимание, что у государства есть план... Как будет действовать государство и верховный главнокомандующий в критических ситуациях, которые могут возникнуть, к сожалению, в обращении президента я не услышал", – добавил экс-спикер парламента.

Не бежать за гречкой и спичками: что Зеленский сказал украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января выступил с обращением к украинцам по поводу возможной войны с Россией. Он призвал не верить эмоциональным заявлениям и паническим сообщениям. По словам Зеленского, никакой новизны в сообщениях о возможном нападении нет — это реальность последних лет.

По словам главы государства, хуже всего будет, если через восемь лет войны украинцы будут все еще поддаваться панике — снимать деньги, сбрасывать друзьям фейки в мессенджерах и тому подобное. Он призвал всех, особенно пожилых людей, успокоиться и "не бежать за гречкой и спичками".

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Российская угроза для Украины

Напомним, Россия разместила войска в количестве приблизительно 100 тысяч человек вблизи украинской границы. Также на днях начались новые военные учения. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев предупредил, что Россия может начать вторжение в любой момент.

Эксперты, опрошенные телеканалом "Украина 24", считают визиты американских чиновников в Киев свидетельством того, что США получили новые данные о полномасштабной российской агрессии против Украины.

В Госдепартаменте США заявили, что Российская Федерация может напасть на Украину с территории Беларуси. Такой вывод был сделан из-за подозрительного передвижения войск.

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