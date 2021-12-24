Готов сменить Зеленского? Разумков ответил, пойдет ли в президенты

Нардеп рассказал о своих политических планах

Разумков идет в президенты / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет ни с кем объединяться, и собирается строить свою политическую линию. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Я не готов ни с кем объединяться, так как строю вместе с коллегами партию. Объединяться не планирую", – отметил он.

Говоря о том, собирается ли он принимать участие в президентских и парламентских выборах, он ответил утвердительно.

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"Я участвовал во всех выборах в той или иной ипостаси. На выборы президента я пойду и на парламентские пойду", – сказал политик.

По его словам, выборы – это изначально игра на победу, тут важно не участие.

"Выборы – это не Олимпиада. Это всегда игра на победу. На Олимпиаде главное – участие, а на выборах – результат. Я всегда правильно оцениваю свои возможности. Если мне будут доверять люди, если я буду понимать, что мои знания, моя компетенция, мой опыт, мое желание работать на пользу Украины поддерживаются людьми, я буду делать все, что зависит от меня. И здесь вопрос не в позиции", – отметил он.

"Разумная политика" от Разумкова

16 ноября Разумков рассказал о создании своего межфракционного объединения. "Теперь уже официально! Сегодня в стенах парламента объявлено о создании МФО "Разумная политика". Благодарю каждого, кто не побоялся объединиться ради перемен в нашем государстве. Дальше – больше!" – написал политик в Telegram.

15 ноября на съезде партии "Слуга народа" не стали поднимать вопрос о лишении мандата бывшего председателя Верховной Рады Украины, а ныне внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова. А все потому, что "испугались".

В целом экс-спикер не собирается уходить из политики и вынашивает планы по созданию своей партии.

Разумков идет в президенты

Разумков ответил на вопрос, есть ли у него президентские амбиции. Политик впервые подтвердил, что будет участвовать в президентских и парламентских выборах. Но остается интрига – будет ли он кандидатом в президенты или появится в другой роли, как это было на выборах, где победил Зеленский.