С глазу на глаз: Эрдоган хочет устроить переговоры Путина и Зеленского наедине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – причем с глазу на глаз.
"Атмосфера войны – это психологическое состояние расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу", – цитирует слова Эрдогана РИА Новости.
Турецкий лидер сообщил, что намерен далее поддерживать контакты с Путиным для обеспечения мира и стабильности в регионе.
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Как известно, глава Турции приедет с визитом в Украину 3 февраля. Ранее он говорил о том, чтобы принять у себя Путина и Зеленского и провести переговоры, но о встрече "с глазу на глаз" не упоминалось.
Что Эрдоган говорил об Украине
- 26 ноября 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником в урегулировании конфликта между Украиной и Россией, который усугубился из-за стягивания российских войск возле границы Украины.
- Также турецкий лидер считает, что вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. Он уверен, что Россия и Украина не решатся на открытое силовое противостояние друг с другом.
- В ноябре 2021 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание Эрдогана стать посредником в конфликте с РФ.
- Ранее "Сегодня" разбиралась, зачем Турции вмешиваться в украинско-российский конфликт и почему России это не нравится.