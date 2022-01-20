С глазу на глаз: Эрдоган хочет устроить переговоры Путина и Зеленского наедине

Президент Турции предложил устроить переговоры на своей территории

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – причем с глазу на глаз.

"Атмосфера войны – это психологическое состояние расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу", – цитирует слова Эрдогана РИА Новости.

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Турецкий лидер сообщил, что намерен далее поддерживать контакты с Путиным для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Как известно, глава Турции приедет с визитом в Украину 3 февраля. Ранее он говорил о том, чтобы принять у себя Путина и Зеленского и провести переговоры, но о встрече "с глазу на глаз" не упоминалось.

Что Эрдоган говорил об Украине