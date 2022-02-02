Зеленский: Мы не отдадим ни клочка земли

Украина будет до последнего защищать свою территорию, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать, чтобы защищать нашу родину. После того как у нас оккупировали часть территорий, мы наращиваем уровень нашей боеспособности. Я не готов публично говорить, с какой страной о чем мы детально договариваемся и что получаем. Для нас очень важно, что все это оружие — это защита. Мы думаем только о мире, только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Но больше мы не отдадим ни клочка нашей земли, какой бы ни была цена", — сказал он.
Зеленский отметил, что имеется отдельный подробный перечень того, что нужно армии. Он напомнил о планах по увеличению численности армии и переводе ее в профессиональную.
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Помощь Украине
- Ряд стран оказывает военно-техническую помощь Украине, оказавшейся перед лицом российской агрессии. Так, США отправили уже шесть самолетов с вооружением.
- Ожидается, что Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Также США хотят отправить в Европу тысячи военных из-за угрозы нападения России на Украину. Часть военных в таком случае будут переброшены из США, а остальные – из других частей Европы. Пока ни один из рассмотренных вариантов не предусматривает отправку военных в Украину.
- Правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. В частности, страна передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.
- Кроме того, в Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия.
- Великобритания перебрасывает в Украину легкие противотанковые вооружения. 17 января в аэропорт "Борисполь" прибыли два самолета британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.
- Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной. Литва утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.