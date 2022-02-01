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Германия даст Украине оружие против Путина при одном условии

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 15:53
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В Берлине продолжают надеяться, что переговоры с Кремлем помогут урегулировать конфликт
С Россией говорить возможно, хоть и сложно, считает немецкий политик
С Россией говорить возможно, хоть и сложно, считает немецкий политик / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия не должна поставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии до тех пор, пока продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Украиной и РФ. Однако в случае открытой военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".

Об этом рассказал заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (СДП) Александер Ламбсдорфф в интервью DW.

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"Мы поддерживаем Вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в Европейском Союзе для украинских товаров. Делается многое, и мы помогаем Украине как можем", – подчеркнул немецкий политик.

При этом, как заявил Ламбсдорфф, на данном этапе речь идет, прежде всего, о переговорном процессе. По его словам, в дипломатической сфере остается еще много вариантов, которые следует рассмотреть. В частности, в рамках ООН необходимо вынести конфликт с РФ на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там Россия не имеет права вето.

Депутат Бундестага добавил, что, если украинцы хотят приобрести оружие, они знают, где это можно сделать.

Будет ли исключение для Украины

Ламбсдорфф ответил на вопрос, может ли Берлин сделать исключение для Украины в своей политике, предусматривающей отказ от поставки оружия в регионы военных конфликтов.

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По его словам, это было сделано только дважды – в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов. В обоих случаях это была "не та ситуация, в которой были возможны переговоры, а речь шла об уже происходившем геноциде", отметил депутат.

Немецкий политик выразил уверенность, что "с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками". В то же время правительство Германии четко заявило, что в случае военной агрессии все варианты по-прежнему возможны, напомнил он.

Немецкая разведка считает, что Путин готов к вторжению

Глава федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что Россия готова к нападению на Украину, однако окончательное решение относительно вторжения еще не принято.

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Как подчеркнул Каль, "кризис может развиваться тысячами путей". Он перечислил несколько возможных сценариев, "включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержку сепаратистов на востоке Украины и продвижение линии разграничения вперед".

Германия даст Украине каски вместо летального вооружения

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок.

Ранее Украина запросила крупномасштабные поставки оружия для защиты от возможного нападения России. По информации Минобороны Германии, 19 января Украина написала письмо с просьбой о помощи в оборудовании, сославшись на каски и защитные жилеты по мере необходимости. Однако никаких конкретных объемов не запрашивалось.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не планирует поставлять оружие Украине, но попробует дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Британские транспортные самолеты, которые перевозили вооружение для Украины, вынуждены были облететь Германию. Страна не разрешила пролететь через свое воздушное пространство из-за того, что они придерживаются политики отказа от поставок оружия Украине.

В правительстве ФРГ рассказали, чем они помогают Украине в военной сфере. Пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе упомянула о строительстве военного госпиталя в Украине, поставке медицинского оборудования и санитарных материалов, а также о лечении раненых украинских военнослужащих, в том числе и в госпиталях Бундесвера.

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