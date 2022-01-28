Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ☎ Переговоры Байден-Зеленский 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Власть События

Германия и Украина поскандалили из-за "исторической ответственности", пострадали даже окна

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 19:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава МИД Германии ответила на заявление украинского посла
Анналена Бербок и Андрей Мельник. Фото: Reuters/Twitter, Коллаж "Сегодня"
Анналена Бербок и Андрей Мельник. Фото: Reuters/Twitter, Коллаж "Сегодня"

Gосол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью изданию Spiegel, что Германия "несет за Украину такую ​​же историческую ответственность, как и за Израиль". Поэтому, считает он, немецкие власти должны предоставить Украине оборонное вооружение ввиду опасности российского вторжения.

В ответ на это министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия несет историческую ответственность за деяния во время второй мировой войны перед всеми странами СССР, а не только перед Украиной.

Реклама

Так она сказала в интервью медиагруппе Funke, размещенном на сайте немецкого МИД.

"Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия принесла там людям невероятные страдания. Да, именно поэтому мы также несем историческую ответственность за то, чтобы сделать все возможное для предотвращения новой военной эскалации", — заявила министр.

В консульстве разбили окно

Тем временем в Германии неизвестные повредили здание генерального консульства Украины в Гамбурге. Злоумышленники разбили окно, в помещении учреждения сотрудники нашли камень, сообщает украинский МИД. Консульство обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Реклама

В МИД напомнили, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания (в данном случае Германия — ред.) должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.

Шредер поддержал Путина

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал позицию Кремля в его агрессивных намерениях по отношению к Украине и обвинил Киев в "бряцании оружием", сообщает Spiegel.

Экс-канцлер поддержал отказ Германии поставлять Украине оружие.

Реклама

"Я очень надеюсь, что бряцание оружием в Украине наконец прекратится. Потому что то, что мне приходится там слышать, включая критику Германии за разумный отказ от поставок оружия, иногда переходит все границы", – сказал Шредер.

Известно, что Шредер со времен пребывания на посту канцлера дружен с Владимиром Путиным. В настоящее время он возглавляет наблюдательный совет российской государственной компании "Роснефть".

Помощь Германии Украине

  • Украина просила о крупномасштабных поставках оружия для защиты от возможного нападения России. В частности, Украина написала письмо с просьбой о помощи в оборудовании.
  • Германия решила предоставить Украине пять тысяч военных касок.
  • В правительстве Германии рассказали, чем они помогают Украине в военной сфере. Речь шла о строительстве военного госпиталя в Украине, поставке медицинского оборудования и санитарных материалов, а также о лечении раненых украинских военнослужащих, в том числе и в немецких военных госпиталях.
  • В то же время канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не планирует поставлять оружие Украине

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Окно возможностей – открыто". Чего ждать от переговоров "Нормандской четверки" в Берлине Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

161 072

заболело за неделю в Украине

+96%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять