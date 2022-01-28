Германия и Украина поскандалили из-за "исторической ответственности", пострадали даже окна

Глава МИД Германии ответила на заявление украинского посла

Анналена Бербок и Андрей Мельник. Фото: Reuters/Twitter, Коллаж "Сегодня"

Gосол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью изданию Spiegel, что Германия "несет за Украину такую ​​же историческую ответственность, как и за Израиль". Поэтому, считает он, немецкие власти должны предоставить Украине оборонное вооружение ввиду опасности российского вторжения.

В ответ на это министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия несет историческую ответственность за деяния во время второй мировой войны перед всеми странами СССР, а не только перед Украиной.

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Так она сказала в интервью медиагруппе Funke, размещенном на сайте немецкого МИД.

"Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия принесла там людям невероятные страдания. Да, именно поэтому мы также несем историческую ответственность за то, чтобы сделать все возможное для предотвращения новой военной эскалации", — заявила министр.

В консульстве разбили окно

Тем временем в Германии неизвестные повредили здание генерального консульства Украины в Гамбурге. Злоумышленники разбили окно, в помещении учреждения сотрудники нашли камень, сообщает украинский МИД. Консульство обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

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В МИД напомнили, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания (в данном случае Германия — ред.) должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.

Шредер поддержал Путина

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал позицию Кремля в его агрессивных намерениях по отношению к Украине и обвинил Киев в "бряцании оружием", сообщает Spiegel.

Экс-канцлер поддержал отказ Германии поставлять Украине оружие.

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"Я очень надеюсь, что бряцание оружием в Украине наконец прекратится. Потому что то, что мне приходится там слышать, включая критику Германии за разумный отказ от поставок оружия, иногда переходит все границы", – сказал Шредер.

Известно, что Шредер со времен пребывания на посту канцлера дружен с Владимиром Путиным. В настоящее время он возглавляет наблюдательный совет российской государственной компании "Роснефть".

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