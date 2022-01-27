"Не ко времени": Кулебу возмутило заявление Германии об Украине в НАТО

Анналена Бербок рассказала, о чем сейчас нужно думать Украине

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"

Вступление Украины в НАТО сейчас не ко времени, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, это знают и в Кремле.

Об этом она заявила в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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На вопрос о том, возможен ли компромисс по политике "открытых дверей" Альянса между НАТО и Россией, она ответила: "На данный момент расширения НАТО на восток вообще нет".

"Речь не о вступлении в НАТО"

Бербок рассказала о тяжелых переговорах в Москве на эту тему. У нее был долгий разговор с министром иностранных дел России о том, о чем они на самом деле спорят.

"Все знают, что сейчас это не в повестке дня, в том числе и Россия. Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем речь, а не о скором вступлении в НАТО. Поэтому самая важная задача сейчас – снова поговорить о Минских соглашениях, чтобы люди могли жить свободно и безопасно", – сказала глава МИД Германии.

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Также Бербок четко сказала, что в Украине происходит не внутренний конфликт

"Это не украинский конфликт, Россия нарушила суверенитет Украины в Донбассе и Крыму и продолжает угрожать стране военными средствами. Мы солидарны с народом Украины против этого нарушения международного права", — сказала она.

Реакция Украины

Заявление Бербок об Украине и НАТО прокомментировал министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Не в повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", — написал глава МИД в Twitter.

Украина и НАТО