Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести" 📋 Як підготуватися до НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Німеччина дасть Україні зброю проти Путіна за однієї умови

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 15:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Берліні продовжують сподіватися, що переговори з Кремлем допоможуть урегулювати конфлікт
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина не повинна постачати Україні зброю для захисту від російської агресії доти, доки тривають дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту між Україною та РФ. Проте у разі відкритої військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".

Реклама

Про це розповів заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Олександер Ламбсдорфф, в інтерв'ю DW.

"Ми підтримуємо Збройні сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для українських товарів. Робиться багато, і ми допомагаємо Україні як можемо", – наголосив німецький політик.

При цьому, як заявив Ламбсдорфф, на даному етапі йдеться насамперед про переговорний процес. За його словами, у дипломатичній сфері залишається ще багато варіантів, які варто розглянути. Зокрема, у рамках ООН необхідно винести конфлікт із РФ на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки Росія не має права вето.

Депутат Бундестагу додав, що якщо українці хочуть придбати зброю, вони знають, де це можна зробити.

Реклама

Чи буде виняток для України

Ламбсдорфф відповів на запитання, чи може Берлін зробити виняток для України у своїй політиці, яка передбачає відмову від постачання зброї до регіонів воєнних конфліктів.

За його словами, це було зроблено лише двічі – у випадку іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була "не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, що вже відбувався", зазначив депутат.

Німецький політик висловив упевненість, що "з російською стороною говорити можливо, хоч і складно, що ми робимо разом із нашими союзниками". Водночас уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі, нагадав він.

Реклама

Німецька розвідка вважає, що Путін готовий до вторгнення

Глава федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія готова до нападу на Україну, проте остаточного рішення щодо вторгнення ще не ухвалено.

Як наголосив Каль, "криза може розвиватися тисячами шляхів. Він перерахував кілька можливих сценаріїв, "включаючи дії щодо дестабілізації уряду в Києві або підтримку сепаратистів на сході України та просування лінії розмежування вперед".

Німеччина дасть Україні каски замість летального озброєння

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок.

Раніше Україна запросила великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. За інформацією Міноборони Німеччини, 19 січня Україна написала листа з проханням про допомогу в оснащенні, пославшись на каски та захисні жилети за необхідності. Проте жодних конкретних обсягів не вимагалося.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Британські транспортні літаки, що перевозили озброєння для України, змушені були облетіти Німеччину. Країна не дозволила пролетіти через свій повітряний простір, бо вони дотримуються політики відмови від постачання зброї Україні.

В уряді ФРН розповіли, чим вони допомагають Україні у військовій сфері. Речник МЗС ФРН Андреа Зассе згадала про будівництво військового шпиталю в Україні, постачання медичного обладнання та санітарних матеріалів, а також про лікування поранених українських військовослужбовців, зокрема й у шпиталях Бундесверу.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Володарка морів і всієї Європи": чому Велика Британія захищає Україну і чого чекати від Джонсона у Києві Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Приструнити депутатів і домовитися про Донбас: чому насправді закрили Верховну Раду Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураєв Мураєв
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.46

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

31.75

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

205 775

захворіло за тиждень в Україні

+70%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти