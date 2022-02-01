Німеччина дасть Україні зброю проти Путіна за однієї умови

У Берліні продовжують сподіватися, що переговори з Кремлем допоможуть урегулювати конфлікт

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Німеччина не повинна постачати Україні зброю для захисту від російської агресії доти, доки тривають дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту між Україною та РФ. Проте у разі відкритої військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".

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Про це розповів заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Олександер Ламбсдорфф, в інтерв'ю DW.

"Ми підтримуємо Збройні сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для українських товарів. Робиться багато, і ми допомагаємо Україні як можемо", – наголосив німецький політик.

При цьому, як заявив Ламбсдорфф, на даному етапі йдеться насамперед про переговорний процес. За його словами, у дипломатичній сфері залишається ще багато варіантів, які варто розглянути. Зокрема, у рамках ООН необхідно винести конфлікт із РФ на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки Росія не має права вето.

Депутат Бундестагу додав, що якщо українці хочуть придбати зброю, вони знають, де це можна зробити.

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Чи буде виняток для України

Ламбсдорфф відповів на запитання, чи може Берлін зробити виняток для України у своїй політиці, яка передбачає відмову від постачання зброї до регіонів воєнних конфліктів.

За його словами, це було зроблено лише двічі – у випадку іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була "не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, що вже відбувався", зазначив депутат.

Німецький політик висловив упевненість, що "з російською стороною говорити можливо, хоч і складно, що ми робимо разом із нашими союзниками". Водночас уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі, нагадав він.

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Німецька розвідка вважає, що Путін готовий до вторгнення

Глава федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія готова до нападу на Україну, проте остаточного рішення щодо вторгнення ще не ухвалено.

Як наголосив Каль, "криза може розвиватися тисячами шляхів. Він перерахував кілька можливих сценаріїв, "включаючи дії щодо дестабілізації уряду в Києві або підтримку сепаратистів на сході України та просування лінії розмежування вперед".

Німеччина дасть Україні каски замість летального озброєння

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок.

Раніше Україна запросила великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. За інформацією Міноборони Німеччини, 19 січня Україна написала листа з проханням про допомогу в оснащенні, пославшись на каски та захисні жилети за необхідності. Проте жодних конкретних обсягів не вимагалося.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Британські транспортні літаки, що перевозили озброєння для України, змушені були облетіти Німеччину. Країна не дозволила пролетіти через свій повітряний простір, бо вони дотримуються політики відмови від постачання зброї Україні.

В уряді ФРН розповіли, чим вони допомагають Україні у військовій сфері. Речник МЗС ФРН Андреа Зассе згадала про будівництво військового шпиталю в Україні, постачання медичного обладнання та санітарних матеріалів, а також про лікування поранених українських військовослужбовців, зокрема й у шпиталях Бундесверу.