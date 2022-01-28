Чи нападе Путін: голова німецької розвідки здивував прогнозом

Бруно Каль озвучив кілька сценаріїв української кризи

Путін не ухвалив остаточного рішення щодо вторгнення. Колаж "Сьогодні"

Росія готова до нападу на Україну, проте остаточного рішення щодо вторгнення ще не ухвалено, оскільки є "тисячі шляхів" ескалації кризи.

Про це заявив голова федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль в інтерв’ю Reuters.

Реклама

"Я вважаю, що рішення про напад ще не прийняте", – зазначив голова німецької розвідки.

Як підкреслив Каль, "криза може розвиватися тисячами шляхів". Він перерахував кілька можливих сценаріїв, "включаючи дії щодо дестабілізації уряду в Києві або підтримку сепаратистів на сході України та просування лінії розмежування вперед".

За його словами, невідомо, чи задовольнять поточні переговори з Заходом вимоги Путіна.

"Враховуючи його далекосяжні вимоги, це буде нелегко", – сказав глава розвідки.

Каль відмовився коментувати, які санкції слід застосовувати проти Росії у разі нападу, але підтримав позицію Німеччини, яка тримає Москву у невідомості щодо своїх наступних кроків.

Реклама

"Те саме робить Путін", – додав він.

Німеччина дасть Україні каски замість летального озброєння

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок.

Раніше Україна запросила великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. За інформацією Міноборони Німеччини, 19 січня Україна написала листа з проханням про допомогу в устаткуванні, пославшись на каски та захисні жилети за необхідності. Проте жодних конкретних обсягів не вимагалося.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Реклама

Британські транспортні літаки, що перевозили озброєння для України, змушені були облетіти Німеччину. Країна не дозволила пролетіти через свій повітряний простір тому, що вони дотримуються політики відмови від постачання зброї Україні.

Німецьке видання Bild раніше заявило, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в межах НАТО

Чим ще Німеччина допомагає Україні

В уряді ФРН розповіли, чим вони допомагають Україні у військовій сфері.

Прессекретар МЗС ФРН Андреа Зассе згадала про будівництво військового шпиталю в Україні, постачання медичного обладнання та санітарних матеріалів, а також про лікування поранених українських військовослужбовців, зокрема у шпиталях Бундесверу.