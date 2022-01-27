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Не касками єдиними: Німеччина допоможе Україні відновити військовий бункер

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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27 січня, 17:22
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Міністерка закордонних справ Німеччини розповіла про плани допомоги Україні
Анналена Бербок пообіцяла, що Німеччина допоможе у ремонті бункера. Колаж "Сьогодні"
Анналена Бербок пообіцяла, що Німеччина допоможе у ремонті бункера. Колаж "Сьогодні"

Німеччина допоможе Україні збудувати захисний бункер під Одесою. Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, виступаючи у Бундестазі на дебатах, присвячених загрозам російської агресії в Україні.

У своєму виступі вона нагадала про рішення надіслати Україні п'ять тисяч військових захисних шоломів, повідомляє Укрінформ.

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"Німеччина підтримує Україну також у військовому плані. А саме, і я хотіла б про це чітко заявити тут – на виконання українського бажання ми зараз постачаємо захисні шоломи" – сказала Бербок.

Міністр зазначила, що підтримка Німеччини стосується питання захисного бункера під Одесою.

"Кілька днів тому був заклик до нас підтримати його відновлення. І завтра відбудеться перша ознайомча подорож туди", – розповіла Бербок.

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Голова МЗС Німеччини також зазначила, що українські офіцери брали участь у програмах військової освіти при федеральному міністерстві оборони ФРН, а "підтримка Німеччини України в рамках трастового фонду НАТО становить понад 8 млн євро з 2014 року".

При цьому міністр зазначила, що офіційний Берлін продовжує дотримуватися позицій щодо непостачання Україні летального озброєння.

Каски від Німеччини

Міністерка оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні 5 тисяч армійських касок. Вона назвала це чітким сигналом, що Німеччина на боці України.

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Втім, в Україні це рішення зустріли з подивом. Так, мер Києва Віталій Кличко назвав його "жартом" та припустив, що наступного разу Німеччина відправить подушки.

Посол України в Берліні Андрій Мельник привітав постачання військових захисних касок, але водночас розкритикував їх як "чисто символічний жест". "Це крапля у морі, це навіть не втіха", – сказав він.

Чим Німеччина допомагає та не допомагає Україні

  • Україна просила про великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Як повідомляли в Міноборони Німеччини, 19 січня Україна написала листа з проханням про допомогу в устаткуванні, пославшись на каски та захисні жилети в міру необхідності.
  • В уряді Німеччини розповіли, чим вони допомагають Україні у військовій сфері. Зокрема, прессекретарка МЗС ФРН Андреа Зассе згадала про будівництво військового шпиталю в Україні, постачання медичного обладнання та санітарних матеріалів, а також про лікування поранених українських військовослужбовців, у тому числі й у німецьких військових шпиталях.
  • Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні.
  • Більше того, британські транспортні літаки, які перевозили озброєння для України, змушені були облітати Німеччину. Країна заборонила прольоти через свій повітряний простір через те, що дотримується політики відмови від постачання зброї Україні.
  • Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Захід готовий дати потужну відповідь на можливу нову агресію Росії проти України.

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