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Німеччина відмовила Зеленському: несподівана заява про гарантії для України

Павло Заяць Павло Заяць
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28 січня, 17:50
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Президент чекає на гарантії безпеки для України
Президент нагадав про санкції для Північного потоку-2". Колаж "Сьогодні"
Президент нагадав про санкції для Північного потоку-2". Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 28 січня розповів, як Німеччина змінила свою риторику щодо російської загрози. За його словами, Німеччина відмовляється обговорювати можливість санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у разі екскалації в Україні.

За словами президента, Україна потребує превентивних санкцій на випадок російської агресії.

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"Дивіться на дуже цікаву річ – ми чуємо потужний голос, наприклад, з Німеччини, без образ, який говорить дипломатичною мовою, якщо, наприклад, буде завтра ескалація з боку Російської Федерації, то про "Північний потік-2" ми можемо не говорити. Як це зрозуміти?", – сказав він.

Зеленський нагадав, що "ще вчора, коли такої риторики не було з приводу глибокої ескалації з боку Росії", західні союзники обіцяли Україні енергетичні гарантії безпеки після запуску Північного потоку-2.

"Це як мінімум 10-15 років продовження транзиту газу та використання газотранспортної системи України, на якийсь період контракт. Плюс обов'язковий реверс, у нас будуть гарантії від європейських партнерів. Подивіться, як змінюється риторика – дуже швидко. Вже ніхто не говорить про енергетичну безпеку нашої країни", – наголосив глава держави.

Як зазначив Зеленський, він не бажає "Німеччині та її народу відчути те саме, що відчуваємо ми".

"Я колись сказав Ангелі Меркель про "Північний потік", коли ми розпочали боротьбу з цим – я розумію, що це бізнес і це довгий процес... Якби у вас на кордоні були війська цієї держави, ви б із ними робили "Північний потік-2" чи ні?", – додав він.

Німеччина дасть Україні каски замість летального озброєння

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок.

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Раніше Україна запросила великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. За інформацією Міноборони Німеччини, 19 січня Україна написала листа з проханням про допомогу в устаткуванні, пославшись на каски та захисні жилети за необхідності. Проте жодних конкретних обсягів не вимагалося.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Британські транспортні літаки, що перевозили озброєння для України, змушені були облітати Німеччину. Країна не дозволила пролетіти через свій повітряний простір через те, що вони дотримуються політики відмови від постачання зброї Україні.

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Німецьке видання Bild раніше заявило, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО.

Чим ще Німеччина допомагає Україні

В уряді ФРН розповіли, чим вони допомагають Україні у військовій сфері.

Речниця МЗС ФРН Андреа Зассе згадала про будівництво військового шпиталю в Україні, постачання медичного обладнання та санітарних матеріалів, а також про лікування поранених українських військовослужбовців, зокрема й у шпиталях Бундесверу.

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