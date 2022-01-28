Німеччина та Україна поскандалили через "історичну відповідальність", постраждали навіть вікна

Глава МЗС Німеччини відповіла на заяву українського посла

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив в інтерв'ю виданню Spiegel, що Німеччина "несе за Україну таку саму історичну відповідальність, як і за Ізраїль". Тому, вважає він, німецька влада має надати Україні оборонне озброєння через небезпеку російського вторгнення.

У відповідь міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина несе історичну відповідальність за діяння під час Другої світової війни перед усіма країнами СРСР, а не тільки перед Україною.

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Так вона сказала в інтерв'ю медіагрупі Funke, розміщеному на сайті німецького МЗС.

"Ми несемо особливу історичну відповідальність перед усіма країнами колишнього Радянського Союзу, тому що Німеччина принесла там людям неймовірні страждання. Так, саме тому ми також несемо історичну відповідальність за те, щоб зробити все можливе для запобігання новій військовій ескалації", – заявила міністр.

У консульстві розбили вікно

Тим часом, у Німеччині невідомі пошкодили будівлю генерального консульства України в Гамбурзі. Зловмисники розбили вікно, у приміщенні установи працівники знайшли камінь, повідомляє українське МЗС. Консульство звернулося до поліції для проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

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У МЗС нагадали, що відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини, держава перебування (в даному випадку Німеччина — ред.) повинна забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.

Шредер підтримав Путіна

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер підтримав позицію Кремля у його агресивних намірах щодо України та звинуватив Київ у "брязканні зброєю", повідомляє Spiegel.

Ексканцлер підтримав відмову Німеччини постачати Україні зброю.

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"Я дуже сподіваюся, що брязкання зброєю в Україні, нарешті, припиниться. Тому що те, що мені доводиться там чути, включаючи критику Німеччини за розумну відмову від постачання зброї, іноді переходить усі межі. – сказав Шредер.

Відомо, що Шредер із часів перебування на посаді канцлера дружній із Володимиром Путіним. Нині він очолює наглядову раду російської державної компанії "Роснефть".

Допомога Німеччини Україні