"Не на часі": Кулебу обурила заява Німеччини про Україну в НАТО

Вступ України до НАТО зараз не на часі, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, це знають і у Кремлі.
Про це вона заявила в інтерв'ю Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
На запитання про те, чи можливий компроміс щодо політики "відкритих дверей" Альянсу між НАТО та Росією, вона відповіла: "Наразі розширення НАТО на схід взагалі немає".
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"Йдеться не про вступ до НАТО"
Бербок розповіла про важкі переговори у Москві на цю тему. Вона мала тривалу розмову з міністром закордонних справ Росії про те, про що вони насправді сперечаються.
"Всі знають, що зараз це не на порядку денному, зокрема й Росія. Народ України хоче жити у мирі та безпеці. Багато хто з них роками розлучений зі своїми сім'ями через конфлікт на Донбасі. Ось про що йдеться, а не про швидкий вступ до НАТО. Тому найважливіше завдання зараз – знову поговорити про Мінські угоди, щоб люди могли жити вільно і безпечно", – сказала голова МЗС Німеччини.
Також Бербок чітко сказала, що в Україні не відбувається внутрішній конфлікт.
"Це не український конфлікт, Росія порушила суверенітет України на Донбасі та Криму, й продовжує погрожувати країні військовими засобами. Ми солідарні з народом України проти цього порушення міжнародного права", – сказала вона.
Реакція України
Заяву Бербок про Україну та НАТО прокоментував міністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба.
"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало б, навпаки, лідерство Німеччини у підтримці членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", – написав глава МЗС у Twitter.
Україна та НАТО
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