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"Не на часі": Кулебу обурила заява Німеччини про Україну в НАТО

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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27 січня, 22:44
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Анналена Бербок розповіла, про що зараз потрібно думати Україні

Вступ України до НАТО зараз не на часі, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, це знають і у Кремлі.

Про це вона заявила в інтерв'ю Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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На запитання про те, чи можливий компроміс щодо політики "відкритих дверей" Альянсу між НАТО та Росією, вона відповіла: "Наразі розширення НАТО на схід взагалі немає".

"Йдеться не про вступ до НАТО"

Бербок розповіла про важкі переговори у Москві на цю тему. Вона мала тривалу розмову з міністром закордонних справ Росії про те, про що вони насправді сперечаються.

"Всі знають, що зараз це не на порядку денному, зокрема й Росія. Народ України хоче жити у мирі та безпеці. Багато хто з них роками розлучений зі своїми сім'ями через конфлікт на Донбасі. Ось про що йдеться, а не про швидкий вступ до НАТО. Тому найважливіше завдання зараз – знову поговорити про Мінські угоди, щоб люди могли жити вільно і безпечно", – сказала голова МЗС Німеччини.

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Також Бербок чітко сказала, що в Україні не відбувається внутрішній конфлікт.

"Це не український конфлікт, Росія порушила суверенітет України на Донбасі та Криму, й продовжує погрожувати країні військовими засобами. Ми солідарні з народом України проти цього порушення міжнародного права", – сказала вона.

Реакція України

Заяву Бербок про Україну та НАТО прокоментував міністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба.

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"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало б, навпаки, лідерство Німеччини у підтримці членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", – написав глава МЗС у Twitter.

Україна та НАТО

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