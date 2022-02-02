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Зеленський: Ми не віддамо жодного клаптика землі

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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2 лютого, 12:52
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Президент розповів, як Україна захищатиметься від агресії
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Україна до останнього захищатиме свою територію, заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити, щоб захищати нашу батьківщину. Після того, як у нас окупували частину територій, ми нарощуємо рівень нашої боєздатності. Я не готовий публічно говорити, з якою країною про що ми детально домовляємось і що отримуємо. Для нас дуже важливо, що вся ця зброя — це захист. Ми думаємо тільки про мир, тільки про деокупацію територій і лише дипломатичним шляхом. Та більше ми не віддамо жодного клаптика нашої землі, якою б не була ціна", – сказав він.

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Зеленський зазначив, що є окремий докладний перелік того, що потрібне армії. Він нагадав про плани щодо збільшення чисельності армії та переведення її у професійну.

Допомога Україні

  • Низка країн надає військово-технічну допомогу Україні, яка опинилася перед російською агресією. Так, США відправили вже шість літаків з озброєнням.
  • Очікується, що Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
  • Також США хочуть відправити до Європи тисячі військових через загрозу нападу Росії на Україну. Частина військових у такому разі буде перекинута зі США, а решта – з інших частин Європи. Поки що жоден з розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових до України.
  • Уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Зокрема, країна передасть легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси.
  • До того ж, в Україну прибув британський спецназ з новою партією зброї.
  • Велика Британія перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня до аеропорту "Бориспіль" прибули два літаки британських ВПС, які доправили легкі протитанкові оборонні системи.
  • Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною. Литва затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори.

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