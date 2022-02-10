В Украине одобрили введение войск НАТО: результаты опроса

Украинцы считают, что Запад должен помочь Украине для защиты от российской агрессии дополнительными санкциями против РФ, поставками оружия, а также размещением своих войск на украинской территории. Военное присутствие – это один из самых популярных ответов на вопрос, какой помощи не хватает Украине от ЕС и США.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research, проведенного по заказу "Сегодня". Мы поинтересовались у украинцев, какой поддержки США, ЕС и Великобритании не хватает Украине в ситуации с возможной военной угрозой РФ.
Вариант "введение дополнительных санкций против России" выбрали 33,9% респондентов. Размещения иностранных войск на территории Украины хотят 29,6% участников опроса. 25,3% надеются на новые поставки вооружений украинской армии.
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19,7% считают, что Украине нужна дополнительная финансовая помощь. 11,6% опрошенных считают, что Запад делает достаточно для помощи Украине. 29,8% затруднились с ответом.
Как проводился опрос
Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 9 февраля 2022 г. Размер выборки – 1000 респондентов.
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Военная помощь Украине
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Канада 5 февраля отправила в Украину транспортный самолет с нелетальным военным оборудованием.