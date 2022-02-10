В Украине одобрили введение войск НАТО: результаты опроса

Лишь немногие считают, что Запад делает достаточно для помощи Украине

Украинцы сказали, какой помощи Запада им не хватает / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы считают, что Запад должен помочь Украине для защиты от российской агрессии дополнительными санкциями против РФ, поставками оружия, а также размещением своих войск на украинской территории. Военное присутствие – это один из самых популярных ответов на вопрос, какой помощи не хватает Украине от ЕС и США.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research, проведенного по заказу "Сегодня". Мы поинтересовались у украинцев, какой поддержки США, ЕС и Великобритании не хватает Украине в ситуации с возможной военной угрозой РФ.

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Вариант "введение дополнительных санкций против России" выбрали 33,9% респондентов. Размещения иностранных войск на территории Украины хотят 29,6% участников опроса. 25,3% надеются на новые поставки вооружений украинской армии.

19,7% считают, что Украине нужна дополнительная финансовая помощь. 11,6% опрошенных считают, что Запад делает достаточно для помощи Украине. 29,8% затруднились с ответом.

/ Фото: Пентагон

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Как проводился опрос

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 9 февраля 2022 г. Размер выборки – 1000 респондентов.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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Военная помощь Украине