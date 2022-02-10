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В Україні схвалили введення військ НАТО: результати опитування

Павло Заяць Павло Заяць
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10 лютого, 21:45
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Лише мало хто вважає, що Захід робить достатньо для допомоги Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українці вважають, що Захід має допомогти Україні для захисту від російської агресії додатковими санкціями проти РФ, постачанням зброї, а також розміщенням своїх військ на українській території. Військова присутність – це одна з найпопулярніших відповідей на запитання, якої допомоги не вистачає Україні від ЄС та США.

Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research, проведеного на замовлення Сьогодні Ми поцікавилися в українців, якої підтримки США, ЄС та Великої Британії не вистачає Україні в ситуації з можливою військовою загрозою РФ.

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Варіант "запровадження додаткових санкцій проти Росії" обрали 33,9% респондентів. Розміщення іноземних військ на території України бажають 29,6% учасників опитування. 25,3% сподіваються на нове постачання озброєнь українській армії.

19,7% вважають, що Україні потрібна додаткова фінансова допомога. 11,6% опитаних вважають, що Захід робить достатньо для допомоги Україні. 29,8% не змогли відповісти.

/ Фото: Пентагон

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Як проводилося опитування

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 9 лютого 2022 р. Розмір вибірки – 1000 респондентів.

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Військова допомога Україні

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