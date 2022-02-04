Схватка Байдена и Путина: чего ожидают украинцы

Украинцы не верят, что на переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будут учтены все интересы Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.
В то, что Москва и Вашингтон полностью учтут украинские интересы, верят только 8,7% опрошенных. 18,4% считают, что будет учтено большинство.
31,4% уверены, что будут учтены лишь некоторые интересы Украины, а 15,4% считают, что их проигнорируют полностью. 26,1% опрошенных затруднились с ответом.
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При этом украинцы ожидают, что переговоры России и США помогут снизить напряжение на границе, связанное с присутствием там армии РФ.
В то, что переговоры существенно снизят напряжение, верят 14,4%, немного снизят – 24,7%.
В то, что переговоры никак не повлияют на ситуацию, верят 23,5% опрошенных, а 9,6% считают, что эскалация усилится.
Как проводился опрос
Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 2 февраля 2022 г. Размер выборки – 1000 респондентов.
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Переговоры Путина и Байдена
- 7 декабря телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским длились 1,5 часа. Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины. Среди прочего хозяин Кремля настаивал на гарантиях, что НАТО не будет принимать Украину. Но на переговорах уже Байден дал понять российскому лидеру, что тот не имеет права голоса в этом вопросе. В итоге Байден предложил Путину два варианта по Украине.
- Стоит отметить любопытный момент: как и после летней встречи в Женеве, так и после нынешних переговоров лидеры США и РФ так и не пришли к чему-то конкретному в украинском вопросе. "Сегодня" разбирались, почему после переговоров Байден – Путин осталась тревога.
- США заявили о готовности к новым переговорам между президентом Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Они могут состояться, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах между странами.