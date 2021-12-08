Улыбки без компромиссов. Почему после переговоров Байден-Путин осталась тревога

Переговоры так ничем для Украины и не закончились. Мы отметили пять моментов, на которые стоит обратить внимание

Путин и Байден так и не договорились по Украине. Коллаж "Сегодня"

Переговоры президентов США и России прошли, а вопросы по Украине остались – Джо Байден и Владимир Путин так и не договорились, а значит угроза вторжения России по-прежнему остается реальной. "Сегодня" разобрали по полочкам российско-американские переговоры.

О чем именно говорили Байден и Путин на своей видеоконференции 7 декабря, мы разумеется не знаем. И не скоро узнаем, поскольку те, кто непосредственно присутствовал во время беседы, не склонны откровенничать. Поэтому большая часть оценок этой встречи – домыслы. Или "реконструкции", как говорят политические эксперты. Они основываются на косвенных признаках.

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Есть косвенные признаки, которые позволили бы вздохнуть с облегчением. Например, если бы Россия начала отводить войска от украинских границ, это бы означало, что президенты США и РФ о чем-то договорились. Пока что этого не происходит. Может быть, просто рано.

Переговоров очень ждали, но оправдались ли надежды?

Переговоров Байден – Путин в Украине очень ждали. Уже более двух месяцев звучат сообщения о том, что Россия стягивает войска к украинским границам. Мировые СМИ со ссылкой на источники в разведке говорят о намерении России начать масштабное вторжение на территорию нашей страны.

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Свою точку зрения на этот счет высказал и министр обороны Украины Алексей Резников – в статье для Atlantic Council. Статья указывает: в Киеве в курсе намерений России, и есть основания для тревоги.

По идее, переговоры Байдена и Путина должны были положить конец агрессии России. Но положили ли? Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба считает, что, да, положили. Он назвал переговоры президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина сдерживанием и деэскалацией.

Европейские и российские медиа, описывая встречу, обращают внимание на то, что началась она тепло, в дружеской атмосфере. Ролик, где Путин и Байден улыбаются и приветствуют друг друга в начале видеоконференции, был обнародован, и он действительно успокаивает. Но то, что между Байденом и Путиным нет личной неприязни, не означает, что между США и Россией нет сейчас противостояния.

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Дружеская атмосфера – это, конечно, неплохо. Но есть много моментов, которые настораживают. Мы собрали их вместе.

Байден ничего не стал комментировать журналистам

Можно предположить, что если бы на переговорах удалось добиться реального прогресса, президент США сам бы провел брифинг в Белом доме. Но вместо него общался с медиа советник Белого дома Джейк Салливан. Держался бодро, но отвечал без конкретики. Например, на вопрос по поводу перспектив вступления Украины в НАТО Салливан ответил так:

"Я могу сказать четко и прямо, что президент Байден не делал в этом вопросе никаких уступок и не брал обязательств. Он настаивал на том, что другие государства должны свободно выбирать, с кем ассоциироваться", – эту фразу Салливана растиражировали многие СМИ, в том числе украинские.

Джейк Салливан

Комментировали в оптимистичном ключе. Вроде как Байден не сдал Украину. Но есть проблема. Путин как раз и настаивал, чтобы Америка отказалась поддерживать евроатлантические перспективы Украины. По крайней мере, поддерживать здесь и сейчас. Вот цитата с российской стороны:

"Путин рассказал о "красных линиях" для нас – о расширении НАТО на восток, о размещении наступательного оружия на территории соседних государств", – цитирует российская пресса слова Юрия Ушакова, помощника президента России.

Путин даже заявил, что в отношении Украины Россия не нападает, а защищается. Но не от украинцев, конечно. А "в глобальном смысле":

"Вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас беспокоит безопасность России в глобальном смысле", – продолжает цитировать Путина Ушаков.

Если Путин затевал напряжение на границах ради переговоров, а переговоры – ради того, чтобы добиться от США заявления о невозможности членства Украины в НАТО, то он точно его не получил. То есть, Путин и Байден не договорились по основному вопросу. А значит, угроза вторжения остается.

Виктория Нуланд заявила, что "Северный поток – 2" может быть остановлен

Этот момент, пожалуй, самый тревожный. Хотя напрямую к переговорам он не относится. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд накануне переговоров заявила в Конгрессе, что Америка "ожидает", что "Северный поток – 2" будет остановлен, если Россия нападет на Украину. Тем самым Нуланд намекнула, что у США и Германии есть договоренность на этот счет.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд / Фото: AFP

Намекнуть на это Нуланд пришлось, потому что в Конгрессе США высказывали самые серьезные опасения о возможном нападении России на Украину. И разговор на этот счет был, скажем так, "внутренним" для Конгресса. А это означает, что американские политики уверены – намерения напасть на Украину у Путина действительно имеются. И это не пиар, не политическая игра на повышение ставок и не маневры ради переговоров.

А раз Путин и Байден так и не договорились, намерения не потеряли актуальности.

Байден предложил Путину выбор, но Путин ничего не выбрал

Опять Джейк Салливан и его цитата из Байдена, озвученная во время брифинга в Белом доме 6 декабря:

"Он прямо сказал президенту Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят жесткими экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительную оборонительную технику сверх того, что мы уже предоставляем. И мы укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными средствами в ответ на такую ​​эскалацию. Он также сказал президенту Путину, что есть еще один вариант – деэскалация и дипломатия".

Байден и Путин пообщались. Коллаж "Сегодня"

Однако Салливан не сказал, какой вариант выбрал Путин. Нет на это намека и в сообщениях российских СМИ. Что тут важно? После встречи Байдена и Путина в Женеве американские политики стали часто упрекать президента США в том, что он поддается давлению со стороны России. Тем самым, он сдает интересы США в Европе.

Если бы Путин сказал, что он за деэскалацию, Салливан обязательно это бы отметил. Это был бы важный сигнал критикам Байдена – не мы прогибаемся под давлением России, а как раз наоборот…

Байден отложил разговор с Зеленским до четверга

Еще одна тревога. Почему отложили? Скорее всего, Байден не знает пока, что сказать украинскому президенту.

Байден проинформирует Зеленского о своих договоренностях с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Примечательно, что Офис президента воздерживается от комментариев насчет переговоров. Там прямо сказали – ждем звонка Байдена, выскажем свою позицию 9 декабря. Получается, в ОП тоже пока точно ничего не знают.

Сразу после встречи с Путиным, Байден провел переговоры с главами Франции, Германии, Италии и Великобритании

Тут все тоже печально. Во-первых, это практика холодной войны – держать европейских партнеров в курсе.

В совокупности, все еще печальнее. Байден обсуждал ситуацию по Украине с европейскими политиками, но не с Украиной. Это означает, что Байден нуждается в поддержке.

Байден переговорил с союзниками. Фото: Peter Klaunzer/ Pool via REUTERS

Причем, если следовать логике заявлений Салливана, то поддержка Байдену нужна, как внешнеполитическая, так и внутри США.

"Вскоре президент поговорит с лидерами обеих палат Конгресса и расскажет им о том, как администрация и Конгресс могут работать вместе на двухпартийной основе, чтобы отстаивать американские интересы и ценности и поддерживать наших друзей и партнеров", – заявил Салливан.

Какой напрашивается вывод

Кстати, советник неоднократно (по меньшей мере 4 раза) повторил подозрительные фразы: "как во время "холодной войны" или "как тридцать лет назад". Этим он, по сути, констатировал, что ситуация вернулась к стандартам позднего СССР. Что в общем-то новостью не является.

Новость, вызывающая тревогу, в том, что во времена "холодной войны" были совсем не холодные, а очень даже горячие конфликты. А значит, сейчас они тоже возможны. Угроза пока что остается реальной.

Впрочем, паниковать рано. Например, посольство США в Киеве опровергло сообщение о том, что оно начало эвакуацию своих сотрудников. Это означает, что ситуация не достигла критического предела.