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Байден предложил Путину два варианта по Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
8 декабря, 10:29
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Салливан рассказал, отправят ли американские войска к границам России
Байден дал понять Путину, что его ждет за агрессию. Коллаж "Сегодня"
Байден дал понять Путину, что его ждет за агрессию. Коллаж "Сегодня"

Президенты США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил два варианта по Украине: или жесткие санкции и прочие последствия в случае вторжения России, или прекратить агрессию и выполнить минские соглашения.

Об этом рассказал на брифинге советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Байден пригрозил мощными санкциями

По его словам, главной темой переговоров стал украинский вопрос. Байден заявил Путину о поддержке территориальной целостности и независимости Украины.

"Он прямо сказал президенту Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят жесткими экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительную оборонительную технику сверх того, что мы уже предоставляем. И мы укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными средствами в ответ на такую ​​эскалацию … Мы все еще не верим, что президент Путин принял решение (напасть на Украину. – Ред.). Байден очень четко обозначил последствия, если он решит напасть", – сказал Салливан.

США предлагают России мирный вариант

Американский лидер также сказал Путину, что есть еще один вариант по Украине, вместо военного – деэскалация и дипломатия.

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"США готовы поддержать усилия по продвижению Минских соглашений и "нормандского формата". Это может включать в себя прекращение огня и меры укрепления доверия, которые помогут продвинуть этот процесс вперед", – сказал советник Байдена.

США отправят войска к границам России?

На вопрос журналиста, отправят ли американские войска на крайний фланг НАТО, он ответил, что в странах Балтии и так есть американские подразделения, а также регулярно проводятся учения в Польше и Румынии.

"Присутствие американских военнослужащих на ротации в этих странах не является чем-то новым. Вопрос здесь не в этом, собираются ли США отправить американских военнослужащих на территорию наших союзников по НАТО, мы делаем это как само собой разумеющееся", – сказал Салливан.

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Что в итоге? Договорились договариваться дальше

Салливан отметил, что по итогам переговоров президенты договорились, что Вашингтон и Москва подробно рассмотрят вопросы, которые обсуждались. США и европейские союзники будут работать вместе, чтобы взаимодействие с Россией в будущем вовлекало и тесно координировалось с НАТО.

"В предстоящие дни предстоит много работы. По мере того, как мы используем дипломатические каналы, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, в том числе путем подготовки конкретных ответов на эскалацию в России, если они потребуются – конкретных, надежных и четких ответов", – подчеркнул он.

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