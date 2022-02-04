Сутичка Байдена та Путіна: чого чекають українці

Українці не вірять, що на переговорах президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна будуть враховані всі інтереси України. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.
У те, що Москва та Вашингтон повністю врахують українські інтереси, вірять лише 8,7% опитаних. 18,4% вважають, що буде враховано більшість.
31,4% упевнені, що буде враховано лише деякі інтереси України, а 15,4% вважають, що їх проігнорують повністю. 26,1% опитаних вагалися з відповіддю.
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При цьому українці очікують, що переговори Росії та США допоможуть знизити напругу на кордоні, пов'язану з присутністю армії РФ.
У те, що переговори суттєво знизять напругу, вірять 14,4%, трохи знизять – 24,7%.
У те, що переговори не вплинуть на ситуацію, вірять 23,5% опитаних, а 9,6% вважають, що ескалація посилиться.
Як проводилося опитування
Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 2 лютого 2022 р. Розмір вибірки – 1000 респондентів.
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Переговори Путіна та Байдена
- 7 грудня телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським тривали 1,5 години. Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України. Серед іншого господар Кремля наполягав на гарантіях, що НАТО не прийматиме Україну. Але на переговорах уже Байден дав зрозуміти російському лідерові, що той не має права голосу щодо цього питання. В підсумку Байден запропонував Путіну два варіанти щодо України.
- Варто зазначити цікавий момент: як і після літньої зустрічі в Женеві, так і після нинішніх переговорів лідери США та РФ так і не дійшли чогось конкретного в українському питанні. "Сьогодні" розбиралися, чому після переговорів Байден – Путін залишилася тривога.
- США заявили про готовність до нових переговорів між президентом Джо Байденом та президентом РФ Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися, якщо це сприятиме зрушенню у двосторонніх переговорах між країнами.