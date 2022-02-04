Сутичка Байдена та Путіна: чого чекають українці

В Україні поділилися очікуваннями щодо ескалації на кордоні з Росією – опитування

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українці не вірять, що на переговорах президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна будуть враховані всі інтереси України. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

У те, що Москва та Вашингтон повністю врахують українські інтереси, вірять лише 8,7% опитаних. 18,4% вважають, що буде враховано більшість.

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31,4% упевнені, що буде враховано лише деякі інтереси України, а 15,4% вважають, що їх проігнорують повністю. 26,1% опитаних вагалися з відповіддю.

Ескалація на кордоні з Росією: українці чекають на зміни

При цьому українці очікують, що переговори Росії та США допоможуть знизити напругу на кордоні, пов'язану з присутністю армії РФ.

У те, що переговори суттєво знизять напругу, вірять 14,4%, трохи знизять – 24,7%.

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У те, що переговори не вплинуть на ситуацію, вірять 23,5% опитаних, а 9,6% вважають, що ескалація посилиться.

Як проводилося опитування

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 2 лютого 2022 р. Розмір вибірки – 1000 респондентів.

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Переговори Путіна та Байдена