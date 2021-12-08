Байден запропонував Путіну два варіанти щодо України

Салліван розповів, чи відправлять американські війська до кордонів Росії

Байден дав зрозуміти Путіну, що на нього чекає за агресію. Колаж "Сьогодні"

Президенти США Джо Байден під час переговорів з російським лідером Володимиром Путіним запропонував два варіанти щодо України: або жорсткі санкції та інші наслідки у разі вторгнення Росії, або припинити агресію та виконати Мінські угоди.

Про це розповів на брифінгу радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

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Байден пригрозив потужними санкціями

За його словами, головною темою переговорів стало українське питання. Байден заявив Путіну про підтримку територіальної цілісності та незалежності України.

"Він прямо сказав президенту Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати та наші європейські союзники відповідатимуть жорсткими економічними заходами. Ми надамо українцям додаткову оборонну техніку понад те, що ми вже надаємо. І ми зміцнимо наших союзників по НАТО на східному фланзі додатковими засобами у відповідь на таку ескалацію… Ми все ще не віримо, що президент Путін ухвалив рішення (напасти на Україну. – Ред.). Байден дуже чітко позначив наслідки, якщо він вирішить напасти", - сказав Салліван.

США пропонують Росії мирний варіант

Американський лідер також сказав Путіну, що є ще один варіант щодо України, замість військового – деескалація та дипломатія.

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"США готові підтримати зусилля щодо просування Мінських угод та "нормандського формату". Це може включати припинення вогню та заходи зміцнення довіри, які допоможуть просунути цей процес вперед", – сказав радник Байдена.

США відправлять війська до кордонів Росії?

На запитання журналіста, чи відправлять американські війська на крайній фланг НАТО, він відповів, що в країнах Балтії і так є американські підрозділи, а також регулярно проводяться навчання у Польщі та Румунії.

"Присутність американських військовослужбовців на ротації у цих країнах не є чимось новим. Питання тут не в тому, чи збираються США відправити американських військовослужбовців на територію наших союзників по НАТО, ми робимо це як само собою зрозуміле", – сказав Салліван.

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Що зрештою? Домовилися домовлятися далі

Салліван зазначив, що за підсумками переговорів президенти домовилися, що Вашингтон та Москва докладно розглянуть питання, які обговорювалися. США та європейські союзники працюватимуть разом, щоб взаємодія з Росією в майбутньому тісно координувалася з НАТО.

"Наступні дні чекає багато роботи. У міру того, як ми використовуємо дипломатичні канали, ми також готуватимемося до всіх непередбачених обставин, у тому числі шляхом підготовки конкретних відповідей на ескалацію в Росії, якщо вони будуть потрібні – конкретні, надійні та чіткі відповіді", – наголосив він.

США – Росія – Україна