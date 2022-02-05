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Украина собрала новую "антигитлеровскую коалицию", а в роли Гитлера – Путин

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 февраля, 17:02
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Запад оказывает Украине как моральную, так и военную поддержку
Западная помощь может помешать планам Путина
Западная помощь может помешать планам Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Агрессия России против Украины объединила весь западный мир в союз, подобный антигитлеровской коалиции времен Второй мировой войны.

Такое мнение высказали эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

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"Со времен Второй мировой войны у нас образовалась беспрецедентная по-новому "антигитлеровская коалиция" мирового масштаба. Только в роли Гитлера 21-го века у нас выступает российский президент. Эта беспрецедентность мировой поддержки – это новая реальность. Это даже цинично прозвучит – подарок времени или истории сейчас перед Украиной открывается", – считает журналист Остап Дроздов.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьера Великобритании Бориса Джонсона
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьера Великобритании Бориса Джонсона / Фото: Официальный сайт президента Украины

При этом журналист отметил "угнетающее несоответствие между тем, что происходит на мировом уровне, и тем, что сидит в голове у нашего руководителя государства, который отвечает за внешнеполитическую доктрину".

"Есть мировая поддержка и есть какая-то нездоровое канализирование этих усилий со стороны украинского президента", – заявил он.

Западная помощь Украине может остановить Кремль

Российский политолог Андрей Пионтковский отметил, что международная поддержка Украины способна разрушить планы президента РФ Владимира Путина.

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"Проявление этой солидарности, во-первых, сопровождается решениями об оказании реальной военной помощи в вооружениях, которая затруднит российскую агрессию. Во-вторых – это морально-политическая солидарность, показывающая, что мир не будет спокойно наблюдать", – объяснил он.

По словам Пионтковского, "даже при Сталине сопротивление украинского народа продолжалось 8 лет при полном равнодушии окружающего мира".

"Как они (Россия – ред.) собираются при современных средствах информации и коммуникации в прямом эфире на глазах у всего мира проводить эту оккупацию?.. Я думаю, что все-таки и солидарность международного сообщества, и готовность украинского народа к сопротивлению остановят эти безумные планы", – подчеркнул политолог.

Военная помощь Украине

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