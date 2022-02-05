Еще одна страна отправила Украине военную помощь: что получим

Канада поможет украинским военным противостоять российской угрозе

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Канада отправила в Украину транспортный самолет C-177 Globemaster с военной помощью. Самолет канадских ВВС вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального военного оборудования.

Помощь включает в себя бронежилеты, средства для перевозки грузов, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы, приборы для ведения наблюдения, сообщает Минобороны Канады.

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"Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это пожертвование оборудования поможет украинским силам безопасности защититься от российской угрозы и наращивания войск в Украине и вокруг нее", – отметили в ведомстве.

Вместе с грузом прибудет группа канадских специалистов, чтобы помочь украинским военным освоить оборудование.

В ведомстве также отметили, что с 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму более 23 миллионов долларов. Помощь включала в себя системы связи, мобильный полевой госпиталь и оборудование для обезвреживания взрывчатки. За это время канадцы также обучили около 33 тысяч украинских военных и сотрудников Службы безопасности целому ряду военных навыков.

Кроме того, Канада поддерживает оборонную реформу Украины.

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Военная помощь Украине