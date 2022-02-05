Еще одна страна отправила Украине военную помощь: что получим

Канада отправила в Украину транспортный самолет C-177 Globemaster с военной помощью. Самолет канадских ВВС вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального военного оборудования.
Помощь включает в себя бронежилеты, средства для перевозки грузов, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы, приборы для ведения наблюдения, сообщает Минобороны Канады.
"Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это пожертвование оборудования поможет украинским силам безопасности защититься от российской угрозы и наращивания войск в Украине и вокруг нее", – отметили в ведомстве.
Вместе с грузом прибудет группа канадских специалистов, чтобы помочь украинским военным освоить оборудование.
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В ведомстве также отметили, что с 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму более 23 миллионов долларов. Помощь включала в себя системы связи, мобильный полевой госпиталь и оборудование для обезвреживания взрывчатки. За это время канадцы также обучили около 33 тысяч украинских военных и сотрудников Службы безопасности целому ряду военных навыков.
Кроме того, Канада поддерживает оборонную реформу Украины.
Военная помощь Украине
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.