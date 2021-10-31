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В Харькове остановили голосование на одном из участков

31 октября, 16:11
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На выборах мэра Харькова произошел инцидент
Мужчина требовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении Дія
Мужчина требовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении Дія / Фото: Коллаж: Сегодня

На участке № 631261 на внеочередных выборах мэра Харькова глава УИК остановила процедуру голосования. Об этом сообщила лидер движения "Честно" Виты Думанской, сообщает пресс-служба организации.

Голосование было остановлено из-за того, что один из избирателей подал заявление и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении Дія.

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По словам Думанской, председатель участка сказал закрыть все двери, пока изучат заявление и комиссия примет решение.

"В помещении остались члены комиссии, несколько избирателей и наблюдатели Движения "Чесно". Здесь следует добавить, что на участке не было журнала для регистрации наблюдателей, где мы могли бы зарегистрироваться. В конце концов, 11 членов проголосовали, что не разрешают гражданину голосовать без паспорта и участок открыли", — сказала она.

По информации активистов движения, в соответствии с частью 1 статьи 85 Избирательного кодекса Украины голосование проводится в день голосования с 8 до 20 часов без перерыва.

"Эти действия председателя избирательной комиссии могут квалифицироваться как препятствование свободному осуществлению избирателем своего избирательного права, а именно волеизъявления", – говорится в сообщении.

В свою очередь в ОПОРе отметили, что на выборах мэра наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали большее количество процедурных нарушений по сравнению с двумя округами в Херсонской и Черкасской областях, где избирают народных депутатов.

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По словам главы правления организации Ольги Айвазовской, две трети избирательных участков в Харькове – 73,6% – начали утреннее заседание в 7:15 или позднее.

"Поэтому не все субъекты избирательного процесса имели возможность следить, где находились избирательные бюллетени ночью, были ли они в сейфе и не была ли повреждена печать, была ли сохранена избирательная документация и т. п", – рассказала Айвазовская.

Также сообщается, что в Харькове на участке по улице Луи Пастера заметили избирателя, который фотографировал бюллетень.

А на два спецучастка – в городском перинатальном центре, и в роддоме № 7 – не допускали наблюдателей ОПОРЫ, требовали отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

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Кроме того, в Харькове на избирательном участке №631306 на ул. Олеся Гончара, расположенном на территории Городской клинической больницы №14 им. проф. Л.Л.Гиршмана, наблюдатель гражданской сети ОПОРА зафиксировал подписание пустого протокола и обратился в полицию.

"Наблюдатель зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя", – говорится в сообщении.

Выборы в Харькове

  • Местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. На должность мэра Харькова претендуют 12 кандидатов. Основными конкурентами являются секретарь городского совета Игорь Терехов и бывший глава города Михаил Добкин.
  • 31 октября, в день выборов, наблюдателей Гражданской сети "ОПОРА" не пустили на два участка для голосования без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
  • Кроме того, в Харькове на избирательном участке № 631626 на ул. Туркестанская, 1, зафиксировано голосование вдвоем в одной кабинке.
  • По состоянию на 12:00 воскресенья явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила 12,4%

Накануне разгорелся скандал: глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что во время выборов на избирательных участках будут требовать СOVID-сертификат. Однако позже сообщил, что его неправильно поняли, якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове. Точку в споре поставила Центральная избирательная комиссия Украины, заявив, что для голосования нужны только маска и паспорт. А на участках даже будут пункты вакцинации.

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