У Харкові зупинили голосування на одній із дільниць

На виборах мера Харкова трапився інцидент

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На ділянці № 631261 на позачергових виборах мера Харкова глава ДВК зупинила процедуру голосування. Про це повідомила лідер руху "Чесно" Віти Думанської. прес-служба організації.

Голосування було зупинено через те, що один із виборців подав заяву та зажадав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорта у додатку Дія.

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За словами Думанської, голова дільниці сказав закрити всі двері, поки вивчать заяву і комісія ухвалить рішення.

"У приміщенні залишилися члени комісії, кілька виборців та спостерігачі Руху "Чесно". Тут слід додати, що на дільниці не було журналу для реєстрації спостерігачів, де ми могли б зареєструватися. Зрештою, 11 членів проголосували, що не дозволяють громадянинові голосувати без паспорти та дільницю відкрили", – сказала вона.

За інформацією активістів руху, відповідно до частини 1 статті 85 Виборчого кодексу України голосування проводиться у день голосування з 8 до 20 години без перерви.

"Ці дії голови виборчої комісії можуть кваліфікуватися як перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права, а саме волевиявлення", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу в ОПОРі зазначили, що на виборах мера спостерігачі ОПОРИ зафіксували більшу кількість процедурних порушень порівняно з двома округами у Херсонській та Черкаській областях, де обирають народних депутатів.

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За словами голови правління організації Ольги Айвазовської, дві третини виборчих дільниць у Харкові – 73,6% – розпочали ранкове засідання о 7:15 або пізніше.

"Тому не всі суб'єкти виборчого процесу мали можливість стежити, де знаходилися виборчі бюлетені вночі, чи були вони в сейфі і чи не було пошкоджено друк, чи збережено виборчу документацію тощо", – розповіла Айвазовська.

Також повідомляється, що у Харкові на дільниці по вулиці Луї Пастера помітили виборця, який фотографував бюлетень.

А на дві спецділянки – у міському перинатальному центрі, та у пологовому будинку № 7 – не допускали спостерігачів ОПОРИ, вимагали негативний ПЛР-тест чи сертифікат про вакцинацію.

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Крім того, у Харкові на виборчій дільниці №631306 на вул. Олеся Гончара, що на території Міської клінічної лікарні №14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана, спостерігач цивільної мережі ОПОРА зафіксував підписання порожнього протоколу та звернувся до поліції.

"Спостерігач зафіксував, що у порожньому протоколі вже підписалися голова, заступник та секретар дільничної виборчої комісії. Також є підписи членів ДВК та навіть офіційного спостерігача", – йдеться у повідомленні.

Вибори у Харкові

Місцеві вибори у місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю у грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. На посаду мера Харкова претендують 12 кандидатів. Основними конкурентами є секретар міської ради Ігор Терехов та колишній голова міста Михайло Добкін.

31 жовтня, у день виборів, спостерігачів Громадянської мережі "ОПОРА" не пустили на дві ділянки для голосування без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію.

Крім того, у Харкові на виборчій дільниці № 631626 на вул. Туркестанська, 1, зафіксовано голосування удвох в одній кабінці .

Станом на 12:00 неділя явка на позачергових виборах міського голови Харкова становила 12,4%

Напередодні спалахнув скандал: голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що під час виборів на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. У зв'язку з цим ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові . Точку у суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібні лише маска та паспорт . А на дільницях навіть будуть пункти вакцинації .